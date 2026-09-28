¿A qué hora tocará tierra el huracán “Polo”? Activan Alerta Naranja en Baja California Sur

La Secretaría de Marina (Semar) anunció que entre las 16:00 y las 18:00 horas (tiempo del centro del país) de este lunes 28 de septiembre el huracán Polo tocará tierra en Baja California Sur, específicamente en las inmediaciones de Las Barracas.

Es importante mencionar que durante el martes 29 de septiembre se espera que se acerque a las costas de Sonora, por lo que tendrá dos toques de tierra.

Ante esto, la Comisión Nacional de Protección Civil (CNPC) activó alertas Naranja, Amarilla, Verde y Azul distribuidas en las entidades de Baja California Sur, Baja California, Sonora, Chihuahua y Sinaloa.

Ante el inminente impacto del huracán #Polo, previsto entre las 16:00 y 18:00 h en inmediaciones de Las Barracas, BCS, la #ArmadaDeMéxico mantiene un despliegue preventivo para proteger a la población.



La Segunda Zona Naval en Ensenada en Baja California, el Sector Naval de… pic.twitter.com/gf5xFytnsN — SEMAR México (@SEMAR_mx) September 28, 2026

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Municipios con alertas ante la llegada del huracán “Polo” hoy 28 de septiembre

De acuerdo al Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales (SIAT-CT), estos son los alertamientos activos en el país durante este lunes 28 de septiembre por el huracán Polo:

Baja California Sur

Alerta Naranja : Comondú y Loreto

: Comondú y Loreto Alerta Amarilla: Mulegé, La Paz y Los Cabos

Baja California

Alerta Verde: Ensenada, Tijuana y Playas de Rosarito

Sonora

Alerta Verde : Alamos, Bácum, Cajeme, Empalme, Etchojoa, Guaymas, Hermosillo, Huatabampo, Navojoa, Pitiquito, Quiriego, Rosario, Benito Juárez y San Ignacio Río Muerto

: Alamos, Bácum, Cajeme, Empalme, Etchojoa, Guaymas, Hermosillo, Huatabampo, Navojoa, Pitiquito, Quiriego, Rosario, Benito Juárez y San Ignacio Río Muerto Alerta Azul: Aconchi, Agua Prieta, Altar, Arivechi, Arizpe, Atil, Bacadéhuachi, Bacanora, Bacerac, Bacoachi, Banámichi, Baviácora, Bavispe, Benjamín Hill, Caborca, Cananea, Carbó, La Colorada, Cucurpe, Cumpas, Divisaderos, Fronteras, Granados, Huachinera, Huásabas, Huépac, Imuris, Magdalena, Mazatán, Moctezuma, Naco, Nácori Chico, Nacozari de García, Nogales, Onavas, Opodepe, Oquitoa, Puerto Peñasco, Rayón, Sahuaripa, San Felipe de Jesús, San Javier, San Luis Río Colorado, San Miguel de Horcasitas, San Pedro de la Cueva, Santa Ana, Santa Cruz, Sáric, Soyopa, Suaqui Grande, Tepache, Trincheras, Tubutama, Ures, Villa Hidalgo, Villa Pesqueira, Yécora y General Plutarco Elías Calles

Chihuahua

Alerta Azul: Bachíniva, Bocoyna, Buenaventura, Carichí, Casas Grandes, Chínipas, Galeana, Gómez Farías, Guazapares, Guerrero, Ignacio Zaragoza, Janos, Madera, Maguarichi, Matachí, Moris, Namiquipa, Nuevo Casas Grandes, Ocampo, Temósachic, Urique y Uruachi

Sinaloa

Alerta Azul: Ahome, Angostura, Badiraguato, Choix, El Fuerte, Guasave, Mocorito, Salvador Alvarado y Sinaloa

Puertos cerrados en México ante el huracán “Polo” hoy lunes

Por otro lado, Semar informó cuáles son los puertos que permanecen cerrados durante este lunes. Es importante mencionar que, hasta el momento, no se ha cerrado ningún puerto para todo tipo de embarcaciones.

Pero sí hay cierres para embarcaciones menores en:

Baja California: Isla Cedros Baja California Sur: Cabo San Lucas, San José del Cabo, San Carlos, Bahía Magdalena, Adolfo López Mateos, Loreto, Guerrero Negro y Santa Rosalía Sonora: Guaymas, Yavaros y Bahía Kino Nayarit: Nuevo Vallarta

Finalmente, las autoridades invitó a la ciudadanía y trabajadores del mar a respetar los cierres, ya que están pensados para proteger a la población.

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