A deleitarse en la primera Feria del Elote y el Esquite en Puebla

Se llevará a cabo la Feria del Elote y el Esquite en Tlaltenango donde los asistentes podrán disfrutar de gastronomía, cultura y productos vinculados con el campo de la región, un evento imperdible.

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¿Cuándo y dónde será la Feria del Elote y el Esquite?

Esta feria tendrá lugar el 26 y 27 de septiembre en el zócalo municipal de Tlaltenango, Puebla en un horario de las 12:00 a las 22:00 horas.

Si quieres acudir desde la CDMX puedes ir en transporte público, tomar un autobús que vaya a Puebla y de ahí tomar algún camión que te llene a San Miguel Xoxtla o Tlaltenango.

En caso de que vayas en auto, la forma más rápida es tomar la Autopista México-Puebla con dirección a CDMX y tras pasar la zona de plantas industriales deberás tomar la salid a San Miguel Xoxtla y continuar por Avenida Benito Juárez y llegar a la calle Domingo Arenas. Ahí tomarás la carretera a Tlaltenango/La Frontera que te llevará al centro del municipio.

¿Qué habrá en la Feria del Elote y el Esquite?

Durante el evento habrá más de 43 expositores de la región Izta-Popo quienes venderán elotes y esquites preparados, también podrás degustar otros productos elaborados con maíz.

También habrá presentaciones de danza y música, zona de antojitos mexicanos y coctelería. Exhibición de autos, motocicletas tipo tuning y mini expo ganadera y juegos inflables.

Así que ya lo sabes si aún no tienes plan para este fin de semana esta es una gran opción para disfrutar en familia.

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