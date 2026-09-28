Trayectoria EN VIVO del huracán “Polo” que podría tocar tierra en Baja California Sur

El huracán Polo sigue su camino este lunes 28 de septiembre y, de acuerdo a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se espera que después del medio día toque tierra en Baja California Sur; sin embargo, sus efectos son perceptibles en varios estados colindantes.

Actualmente, el ciclón se mantiene en la categoría 3 de la escala Saffir-Simpson y se localiza a 175 kilómetros al suroeste de Cabo San Lázaro, así como a 405 kilómetros al sur-suroeste de Santa Rosalía.

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Mantienen zona de prevención en el Pacífico mexicano hoy 28 de septiembre

Las autoridades mexicanas mantienen zonas de prevención por huracán y por tormenta en varios puntos del país:

Zona de prevención por efectos de vientos del huracán

Desde Santa Rosalía hasta San Juan Bautista , Baja California Sur

, Baja California Sur Desde Punta Abreojos hasta Santa Fe , Baja California Sur

, Baja California Sur Desde Loreto hasta Santa Rosalía , Baja California Sur

, Baja California Sur Desde Guaymas hasta Huatabampito, Sonora

Zona de vigilancia por efectos de vientos y de prevención por efectos de vientos del huracán

Desde Punta Abreojos hasta Punta Eugenia , Baja California Sur

, Baja California Sur Desde Loreto hasta San Evaristo, Baja California Sur

Zona de vigilancia por efectos de vientos de huracán y de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical

Desde Huatabampito, Sonora, hasta Topolabampo, Sinaloa

Zona de prevención por efectos de vientos de huracán

Desde Bahía Kino hasta Guaymas, Sonora

Clima en Baja California Sur hoy lunes 28 de septiembre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé en Baja California Sur para este lunes lluvias torrenciales en los municipios del centro, así como lluvias fuertes en el centro y sur de la entidad.

Además, se pronostica rachas de viento sostenidas de 80 a 90 kilómetros por hora, así como oleaje de 5.0 a 7.0 metros en las costas del estado.

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