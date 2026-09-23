Feria de Pachuca 2026: Fechas, artistas y precios de los boletos de la Palenque y el Teatro del Pueblo

La Feria de Pachuca 2026 es una de las más esperadas de la última mitad del año. En esta oportunidad llegan a la capital de Hidalgo artistas de nivel internacional de distintos géneros musicales.
Estamos a solo un día de que comience el espectáculo en el Mega Domo de las Estrellas y el Palenque; por eso, en adn Noticias ya te tenemos todos los detalles: el cartel completo, fechas, horarios y precios de los boletos del Palenque y el Teatro del Pueblo.
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¿Qué artistas vienen a Pachuca en 2026?
La Feria San Francisco es considerada el evento más importante del estado de Hidalgo en honor a San Francisco de Asís. Cada año recibe a cientos de miles de visitantes y decenas de reconocidos artistas que forman parte de su espectacular cartel.
Artistas Palenque Feria Pachuca 2026
- 25 de septiembre: Napoleón
- 26 de septiembre: Yuridia
- 27 de septiembre: Remmy Valenzuela
- 30 de septiembre: Víctor Mendívil
- 1 de octubre: María José
- 2 de octubre: Marca Registrada
- 4 de octubre: Horóscopos de Durango
- 7 de octubre: Moy Bobadilla
- 8 de octubre: Banda MS
- 9 de octubre: Alejandro Fernández
- 10 de octubre: Alejandro Fernández
- 11 de octubre: Luis R. Conriquez
- 14 de octubre: Julión Álvarez
- 15 de octubre: Julión Álvarez
- 16 de octubre: Grupo Firme
- 17 de octubre: Grupo Firme
- 18 de octubre: Jorge Medina y Josi Cuen Juntos
Teatro del Pueblo Feria de Pachuca 2026
- Jueves 24 de septiembre: Bronco
- Viernes 25 de septiembre: Cardenales e Invasores de Nuevo León
- Sábado 26 de septiembre:
- Domingo 27 de septiembre: Aarón y su Grupo Ilusión y Los Askis
- Lunes 28 de septiembre: Calibre 50 y Trío Aurora Hidalguense
- Martes 29 de septiembre: El Flaco
- Miércoles 30 de septiembre: Oscar Maydon
- Jueves 1 de octubre: El Tri
- Viernes 2 de octubre: Los Recoditos
- Sábado 3 de octubre: Pequeño Musical
- Domingo 4 de octubre: Costeño y Norteño
- Lunes 5 de octubre: La Original Banda El Limón
- Martes 6 de octubre: Los Yonics y Bryndis
- Miércoles 7 de octubre: Panteón Rococó
- Jueves 8 de octubre: 90’s Pop Tour Pachuca
- Viernes 9 de octubre: Cuisillos
- Sábado 10 de octubre: Espinoza Paz
- Domingo 11 de octubre: Guerra de Sonoras: Sonora Dinamita y Sonora Santanera
- Lunes 12 de octubre: Banda El Recodo
- Martes 13 de octubre: La Casetera y Mariana Seoane
- Miércoles 14 de octubre: Guerra Sonidera: Los JRS y La Changa
- Jueves 15 de octubre: La Santísima Voladora y Moenia
- Viernes 16 de octubre: Matute
- Sábado 17 de octubre: Kumbia Kings
- Domingo 18 de octubre: La Arrolladora Banda El Limón
¿Dónde comprar boletos para la Feria de Pachuca 2026?
El acceso a la feria tiene un costo de $60 pesos, mientras que personas adultas mayores con credencial del INAPAM pagan $40 pesos. Sin embargo, la entrada a los conciertos del Palenque tiene otro precio. Los boletos para los conciertos en el Palenque de la Feria de Pachuca 2026 están a la venta a través de la página del sitio oficial de la feria.
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Puedes checar los precios de cada uno de los conciertos en el sitio web.
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