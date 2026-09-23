Skip to main content
TV En Vivo
ÚLTIMA HORA
Harvey Weinstein condenado a 15 años de prisión; así terminó el caso que sacudió a Hollywood
/Tiempo Libre/Nota

Feria de Pachuca 2026: Fechas, artistas y precios de los boletos de la Palenque y el Teatro del Pueblo

¡Aprovecha este fin de semana! Te dejamos todos los detalles de la Feria de San Francisco Pachuca 2026.

Metadatos del artículo

3 minutos lectura
Escrito por: Tania Itzel Vargas

La Feria de Pachuca 2026 es una de las más esperadas de la última mitad del año. En esta oportunidad llegan a la capital de Hidalgo artistas de nivel internacional de distintos géneros musicales.

Estamos a solo un día de que comience el espectáculo en el Mega Domo de las Estrellas y el Palenque; por eso, en adn Noticias ya te tenemos todos los detalles: el cartel completo, fechas, horarios y precios de los boletos del Palenque y el Teatro del Pueblo.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Qué artistas vienen a Pachuca en 2026?

La Feria San Francisco es considerada el evento más importante del estado de Hidalgo en honor a San Francisco de Asís. Cada año recibe a cientos de miles de visitantes y decenas de reconocidos artistas que forman parte de su espectacular cartel.

Artistas Palenque Feria Pachuca 2026

  • 25 de septiembre: Napoleón
  • 26 de septiembre: Yuridia
  • 27 de septiembre: Remmy Valenzuela
  • 30 de septiembre: Víctor Mendívil
  • 1 de octubre: María José
  • 2 de octubre: Marca Registrada
  • 4 de octubre: Horóscopos de Durango
  • 7 de octubre: Moy Bobadilla
  • 8 de octubre: Banda MS
  • 9 de octubre: Alejandro Fernández
  • 10 de octubre: Alejandro Fernández
  • 11 de octubre: Luis R. Conriquez
  • 14 de octubre: Julión Álvarez
  • 15 de octubre: Julión Álvarez
  • 16 de octubre: Grupo Firme
  • 17 de octubre: Grupo Firme
  • 18 de octubre: Jorge Medina y Josi Cuen Juntos

Teatro del Pueblo Feria de Pachuca 2026

  • Jueves 24 de septiembre: Bronco
  • Viernes 25 de septiembre: Cardenales e Invasores de Nuevo León
  • Sábado 26 de septiembre:
  • Domingo 27 de septiembre: Aarón y su Grupo Ilusión y Los Askis
  • Lunes 28 de septiembre: Calibre 50 y Trío Aurora Hidalguense
  • Martes 29 de septiembre: El Flaco
  • Miércoles 30 de septiembre: Oscar Maydon
  • Jueves 1 de octubre: El Tri
  • Viernes 2 de octubre: Los Recoditos
  • Sábado 3 de octubre: Pequeño Musical
  • Domingo 4 de octubre: Costeño y Norteño
  • Lunes 5 de octubre: La Original Banda El Limón
  • Martes 6 de octubre: Los Yonics y Bryndis
  • Miércoles 7 de octubre: Panteón Rococó
  • Jueves 8 de octubre: 90’s Pop Tour Pachuca
  • Viernes 9 de octubre: Cuisillos
  • Sábado 10 de octubre: Espinoza Paz
  • Domingo 11 de octubre: Guerra de Sonoras: Sonora Dinamita y Sonora Santanera
  • Lunes 12 de octubre: Banda El Recodo
  • Martes 13 de octubre: La Casetera y Mariana Seoane
  • Miércoles 14 de octubre: Guerra Sonidera: Los JRS y La Changa
  • Jueves 15 de octubre: La Santísima Voladora y Moenia
  • Viernes 16 de octubre: Matute
  • Sábado 17 de octubre: Kumbia Kings
  • Domingo 18 de octubre: La Arrolladora Banda El Limón

¿Dónde comprar boletos para la Feria de Pachuca 2026?

El acceso a la feria tiene un costo de $60 pesos, mientras que personas adultas mayores con credencial del INAPAM pagan $40 pesos. Sin embargo, la entrada a los conciertos del Palenque tiene otro precio. Los boletos para los conciertos en el Palenque de la Feria de Pachuca 2026 están a la venta a través de la página del sitio oficial de la feria.

  • Entra al sitio web en este ENLACE
  • Elige el concierto al que deseas asistir
  • Entra y elige el número de tus boletos
  • Da clic en comprar

Puedes checar los precios de cada uno de los conciertos en el sitio web.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Tags relacionados
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!

LO MÁS VISTO