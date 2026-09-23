Feria de Pachuca 2026: Fechas, artistas y precios de los boletos de la Palenque y el Teatro del Pueblo

La Feria de Pachuca 2026 es una de las más esperadas de la última mitad del año. En esta oportunidad llegan a la capital de Hidalgo artistas de nivel internacional de distintos géneros musicales.

Estamos a solo un día de que comience el espectáculo en el Mega Domo de las Estrellas y el Palenque; por eso, en adn Noticias ya te tenemos todos los detalles: el cartel completo, fechas, horarios y precios de los boletos del Palenque y el Teatro del Pueblo.

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¿Qué artistas vienen a Pachuca en 2026?

La Feria San Francisco es considerada el evento más importante del estado de Hidalgo en honor a San Francisco de Asís. Cada año recibe a cientos de miles de visitantes y decenas de reconocidos artistas que forman parte de su espectacular cartel.

Artistas Palenque Feria Pachuca 2026

25 de septiembre: Napoleón

26 de septiembre: Yuridia

27 de septiembre: Remmy Valenzuela

30 de septiembre: Víctor Mendívil

1 de octubre: María José

2 de octubre: Marca Registrada

4 de octubre: Horóscopos de Durango

7 de octubre: Moy Bobadilla

8 de octubre: Banda MS

9 de octubre: Alejandro Fernández

10 de octubre: Alejandro Fernández

11 de octubre: Luis R. Conriquez

14 de octubre: Julión Álvarez

15 de octubre: Julión Álvarez

16 de octubre: Grupo Firme

17 de octubre: Grupo Firme

18 de octubre: Jorge Medina y Josi Cuen Juntos

Teatro del Pueblo Feria de Pachuca 2026

Jueves 24 de septiembre: Bronco

Viernes 25 de septiembre: Cardenales e Invasores de Nuevo León

Sábado 26 de septiembre:

Domingo 27 de septiembre: Aarón y su Grupo Ilusión y Los Askis

Lunes 28 de septiembre: Calibre 50 y Trío Aurora Hidalguense

Martes 29 de septiembre: El Flaco

Miércoles 30 de septiembre: Oscar Maydon

Jueves 1 de octubre: El Tri

Viernes 2 de octubre: Los Recoditos

Sábado 3 de octubre: Pequeño Musical

Domingo 4 de octubre: Costeño y Norteño

Lunes 5 de octubre: La Original Banda El Limón

Martes 6 de octubre: Los Yonics y Bryndis

Miércoles 7 de octubre: Panteón Rococó

Jueves 8 de octubre: 90’s Pop Tour Pachuca

Viernes 9 de octubre: Cuisillos

Sábado 10 de octubre: Espinoza Paz

Domingo 11 de octubre: Guerra de Sonoras: Sonora Dinamita y Sonora Santanera

Dinamita y Sonora Santanera Lunes 12 de octubre: Banda El Recodo

Martes 13 de octubre: La Casetera y Mariana Seoane

Miércoles 14 de octubre: Guerra Sonidera: Los JRS y La Changa

Jueves 15 de octubre: La Santísima Voladora y Moenia

Viernes 16 de octubre: Matute

Sábado 17 de octubre: Kumbia Kings

Domingo 18 de octubre: La Arrolladora Banda El Limón

¿Dónde comprar boletos para la Feria de Pachuca 2026?

El acceso a la feria tiene un costo de $60 pesos, mientras que personas adultas mayores con credencial del INAPAM pagan $40 pesos. Sin embargo, la entrada a los conciertos del Palenque tiene otro precio. Los boletos para los conciertos en el Palenque de la Feria de Pachuca 2026 están a la venta a través de la página del sitio oficial de la feria.

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