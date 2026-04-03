El encantador pueblito con cascadas en Puebla para visitar en fin de semana

Si buscas un escape refrescante de Semana Santa 2026, a pocas horas de la Ciudad de México, en la Sierra Norte de Puebla, se esconde un destino que combina naturaleza, tradición y aventura: Cuetzalan del Progreso.

Rodeado de montañas, neblina y abundante vegetación, este sitio ofrece un ambiente ideal para quienes buscan escapar del bullicio y conectar con la naturaleza durante los días de descanso.

El pueblo mágico más bonito de Puebla, te espera con sus cascadas impresionantes, calles empedradas y un aire místico que enamora a primera vista.

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¿Qué hacer en Cuetzalan, Puebla?

Ubicado en la Sierra Norte de Puebla, Cuetzalan destaca por sus cascadas, como la famosa "El Salto". Está ubicada a unos 15 minutos del centro del pueblo y es ideal para nadar, ya que su poza no es muy profunda.

Este destino es ideal gracias a su biodiversidad, fiestas patronales y oferta gastronómica con platillos como los zacahuiles –tamales gigantes rellenos de carne– y el café de altura, cultivado en sus cafetales orgánicos.



Explora las cascadas: Para un chapuzón natural; el clima fresco (entre 15-25°C) es perfecto para la temporada.

Pasea por el centro histórico: Admira la plaza principal con su kiosco, la iglesia de San Francisco voladores de Cuetzalan

Aventúrate en tirolesas

¿Dónde salen los autobuses para Cuetzalan desde CDMX?

Los autobuses a Cuetzalan desde CDMX salen principalmente de la Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente (TAPO). La línea AU ofrece servicios directos con pocas corridas diarias. Otra opción es viajar a la Central De Autobuses (CAPU) en Puebla y tomar la línea Vía, que ofrece salidas más frecuentes.

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