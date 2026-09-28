Cierran circulación en tramo de la autopista Cuernavaca-Acapulco; estos son los bloqueos que paralizan el paso hoy

Comienza una nueva semana y con ella los problemas en la circulación por la alta afluencia en las carreteras y bloqueos por parte de manifestantes, por lo que si eres de las personas que quiere viajar toma precauciones.

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Autopista Barranca Larga-Ventanilla

Continúa el cierre a la circulación en ambos sentidos de la autopista Barranca Larga-Ventanilla, cerca del kilómetro 27, por maniobras para el retiro de la unidad siniestrada.

Autopista Cuernavaca-Acapulco

Hay cierre parcial de circulación en la autopista Cuernavaca-Acapulco, cerca del kilómetro 248, dirección Acapulco, por un tractocamión con falla mecánica.

Autopista Plan de Ayala

Hay cierre de circulación en la autopista Plan de Ayala-El Porvenir, a la altura del kilómetro 48, dirección Saltillo, por un choque por alcance e incendio de tractocamiones.

Autopista Chamapa-Lechería

Se registra cierre parcial de circulación en la autopista Chamapa-Lechería, a la altura del kilómetro 10, en dirección Lechería. Capufe alerta de reducción de carriles en la gasa de entrada a la Plaza de Cobro Atizapán por atención a accidente.

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