El ejercicio de memoria y aprendizaje recomendado por INAPAM para que adultos mayores recuperen y mejoren el conocimiento

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) recomienda una rutina de entrenamiento mental que combina la observación detallada de una imagen durante 30 segundos, el completamiento de frases culturales y la asociación de sabores.

Especialistas del organismo federal diseñaron este método de estimulación cognitiva para fortalecer la retención y recuperación de información en las personas de 60 años o más. La propuesta de la Secretaría de Bienestar incluye dinámicas con referencias nacionales como el Popocatépetl o el Estadio Azteca para agilizar el procesamiento mental.

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¿En qué consiste la técnica de estimulación cognitiva del INAPAM para ejercitar la memoria y el aprendizaje?

La Dirección de Gerontología del INAPAM estructuró este Manual de Estimulación Cognitiva en tres dinámicas prácticas diseñadas para trabajar diferentes áreas del cerebro. La rutina propone ejercicios visuales, lingüísticos y sensoriales que pueden realizarse de manera autónoma o con el apoyo de un familiar o cuidador:

El reto de observación visual: mirar detenidamente la ilustración de un paisaje nevado con una vivienda durante 30 segundos y responder de memoria preguntas sobre el número de ventanas, animales presentes y objetos colgados en la casa.

mirar detenidamente la ilustración de un paisaje nevado con una vivienda durante 30 segundos y responder de memoria preguntas sobre el número de ventanas, animales presentes y objetos colgados en la casa. El completamiento de frases culturales: evocar recuerdos a largo plazo respondiendo enunciados de conocimiento general con referencias geográficas como el Popocatépetl o el Estadio Azteca.

evocar recuerdos a largo plazo respondiendo enunciados de conocimiento general con referencias geográficas como el Popocatépetl o el Estadio Azteca. La relación de sabores y palabras: conectar alimentos tradicionales como el mole, el chile o el limón con sus sabores correspondientes, además de clasificar listas de conceptos por campos semánticos.

Reto visual para adultos mayores INAPAM propone ejercitar la memoria, la atención y la concentración de los adultos mayores. (Manual de Estimulación Cognitiva para Personas Adultas Mayores)

¿Qué sucede en la memoria durante la vejez y por qué resulta crucial mantener el cerebro activo?

Especialistas del Instituto Nacional de Geriatría explican que el envejecimiento natural genera una disminución gradual en la velocidad para procesar información y en la memoria de trabajo. Esta ralentización biológica provoca descuidos cotidianos como perder las llaves, olvidar compromisos agendados o repetir las mismas anécdotas recientes.

El entrenamiento mental sistemático estimula la plasticidad neuronal para construir una reserva cognitiva indispensable en la vejez:

La reserva cognitiva compensa los cambios biológicos del cerebro y reduce el impacto de posibles patologías neurológicas.

Ejercitar la mente cinco veces a la semana durante un periodo mínimo de tres meses mantiene la agilidad de respuesta para la vida diaria.

La constancia en las dinámicas de aprendizaje garantiza un envejecimiento activo, saludable y digno para la población adulta mayor.

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