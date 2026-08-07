“¿Dónde dejé las llaves?”: lo que el INAPAM advierte sobre los 3 olvidos comunes que no debes ignorar en la vejez

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) advierte que el extravío constante de objetos, el olvido de conversaciones recientes y las fallas para recordar citas o medicamentos son señales de alerta en la vejez.

Especialistas del organismo federal explican que, aunque estas distracciones parecen normales, pueden comprometer la seguridad en actividades complejas como la conducción de vehículos. La institución comparte manuales públicos para detectar estas fallas a tiempo y proteger la autonomía en el hogar.

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¿Por qué el INAPAM alerta sobre los despistes frecuentes en la vida diaria de los adultos mayores?

La Secretaría de Bienestar difunde estas recomendaciones para ayudar a identificar los cambios que sufre el cerebro con el paso de los años. El organismo explica que prestar atención a estas pequeñas alteraciones de la memoria permite intervenir antes de que afecten la independencia personal.

El manual de estimulación del INAPAM detalla las tres fallas cotidianas más recurrentes en la población adulta mayor:

Perder objetos de uso diario , como las llaves o los lentes, y presentar dificultad para reconstruir mentalmente los pasos y encontrarlos.

, como las llaves o los lentes, y presentar dificultad para reconstruir mentalmente los pasos y encontrarlos. No recordar detalles de charlas ocurridas horas antes o repetir las mismas historias a los mismos familiares de forma constante.

a los mismos familiares de forma constante. Pasar por alto consultas médicas agendadas o dudar sobre la toma correcta de los fármacos recetados.

Envejecimiento cerebro El envejecimiento del cerebro es inevitable pero muchas de sus consecuencias se pueden combatir. (Manual de Estimulación Cognitiva para Personas Adultas Mayores del INAPAM)

¿Qué hábitos y ejercicios recomienda el INAPAM para cuidar la memoria a partir de los 60 años?

Especialistas del Instituto Nacional de Geriatría destacan que el cerebro mantiene su capacidad de aprender si se ejercita de forma constante. Para contrarrestar la pérdida de memoria y mantener la agilidad mental, el INAPAM aconseja integrar hábitos de organización y entrenamiento mental en la rutina diaria.

Las estrategias prácticas para fortalecer las redes neuronales y evitar despistes incluyen estas acciones:

Uso de agendas y listas: anotar los pendientes del día, consultar la lista de compras antes de pagar y colocar recordatorios visuales en lugares visibles para las medicinas.

anotar los pendientes del día, consultar la lista de compras antes de pagar y colocar recordatorios visuales en lugares visibles para las medicinas. Práctica de la concentración única: realizar una sola actividad a la vez, evitar distracciones como la televisión encendida mientras se lee y dedicarse a manualidades como el tejido o la cerámica.

realizar una sola actividad a la vez, evitar distracciones como la televisión encendida mientras se lee y dedicarse a manualidades como el tejido o la cerámica. Entrenamiento cognitivo de tres meses: resolver los ejercicios de atención y lógica del manual oficial con una frecuencia de cinco veces a la semana durante al menos un trimestre.

La detección oportuna de estos olvidos garantiza un envejecimiento activo y saludable para las personas adultas mayores.

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