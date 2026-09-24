Desaparece Liam Santiago Rodríguez de 3 años en Valle de Chalco; activan Alerta Amber en Edomex

Las autoridades del Estado de México (Edomex) activaron la Alerta Amber y pidieron ayuda a la ciudadanía para localizar a Liam Santiago Rodríguez Suárez, un niño de tres años que desapareció el pasado 26 de agosto en el municipio de Valle de Chalco.

Para localizarlo, la Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM) emitió una ficha de búsqueda donde mencionan que “el niño fue sustraído”, desde ese momento se desconoce su paradero y piden ayuda para que pueda volver a su casa.

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Ficha de búsqueda de Liam Santiago Rodríguez Suárez, niño desaparecido en Edomex

Con el fin de que la población pueda brindar información sobre el menor, las autoridades describen a Liam Santiago Rodríguez Suárez con una estatura de 1.12 metros de altura, complexión delgada, tez morena clara, cabello negro y lacio, así como ojos café oscuro.

Como señas particulares señalan que tiene un hoyuelo en los lóbulos. Además, la última vez que fue visto llevaba un pantalón de mezclilla color azul, playera color naranja con blanco con rayas (como se ve en la imagen de la ficha de búsqueda), tenis color negro con suela blanca y mochila color azul con blanco de Spiderman.

Si lo reconoces, entonces te puedes comunicar a los números de Alerta Amber en Edomex o en el resto del país:

Emergencias nacional: 911

Locatel CDMX: (55) 5658 1111

Locatel Edomex: (722) 167 8808

Alerta Amber México: 800 00 854 00

Alerta Amber Edomex: 800 89 029 40

Así puedes reportar una desaparición en Edomex

Si tú vives en el Edomex, así puedes reportar la desaparición ante las autoridades correspondientes:

Ir a la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México (COBUPEM) o marcar a los números antes mencionados

(COBUPEM) o marcar a los números antes mencionados Dar a las autoridades los siguientes datos: nombre completo, edad, fecha de nacimiento, señas particulares, descripción exacta de la ropa con la que la persona fue vista, así como presentar una fotografía reciente y dar la fecha en que desapareció

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