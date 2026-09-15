Lanzan iniciativa para dar permiso laboral con goce de sueldo por muerte de mascotas

Para muchas personas las mascotas se han convertido en integrantes de las familias y en ese sentido, se lanzó una propuesta para reformar el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) para que las personas puedan faltar al trabajo por la muerte de sus animales de compañía.

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Proponen permiso laboral con goce de sueldo por muerte de mascotas

La diputada federal Rosa Alejandra Rodríguez Díaz de León propuso reformar un artículo de la LFT para que los trabajadores puedan recibir hasta 3 días de permiso laboral con goce de sueldo por la muerte de mascotas.

Según la iniciativa, sería válida solo si el trabajador acredita el fallecimiento del animal mediante una constancia expedida por un médico veterinario zootecnista y aplicará solo cuando la mascota se encuentre bajo el cuidado directo del trabajador.

Esta iniciativa recurre al concepto de “duelo desautorizado” para describir pérdidas que a veces la sociedad no reconoce como legítimas. Además, destaca que la muerte de una mascota puede generar tristeza, ansiedad, culpa, insomnio y dificultad para concentrarse lo que repercute en el desempeño laboral.

La propuesta pasará a comisiones y si se aprueba se presentaría al pleno de la Cámara de Diputados y posteriormente al Senado.

¿Qué dice el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo?

Actualmente la fracción XXVII del artículo 132 de la LFT establece que los patrones deben dar a las mujeres embarazadas la protección que marcan los reglamentos correspondientes. La fracción bis otorga permiso de paternidad de cinco días con goce de sueldo a hombres trabajadores por el nacimiento de sus hijos o en casos de adopción. A este listado se sumaría la reforma de la mascota.

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