Jalisco detecta grupos de fraude y reclutamiento en WhatsApp y Facebook: ahora se busca regular esta red social

En un balance sobre sus primeros seis meses de operación, la Policía Cibernética de Jalisco confirmó la detección de una red de espacios digitales usados para cometer delitos financieros y captar víctimas de reclutamiento. La unidad, que depende de la Secretaría de Seguridad del estado, identificó grupos de WhatsApp y páginas de Facebook con actividad presuntamente ilícita, además de cientos de números telefónicos utilizados para estos fines.

El reporte, presentado por el titular de la dependencia, confirma que el fenómeno mantiene una tendencia sostenida pese a los operativos realizados durante el semestre.

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¿Qué encontró la Policía Cibernética de Jalisco en WhatsApp y Facebook?

El secretario de Seguridad del estado, Juan Pablo Hernández González, detalló que la unidad solicitó la cancelación de 535 números telefónicos y la desactivación de 126 grupos de WhatsApp presuntamente utilizados para fraudes y dinámicas de reclutamiento criminal. A la par, la dependencia reportó la baja de 83 páginas y grupos de Facebook señalados por actividades similares, lo que eleva a varios cientos el total de espacios digitales dados de baja en el periodo.

Los patrullajes virtuales identificaron un patrón recurrente: ofertas de empleo falsas con sueldos semanales elevados y traslados gratuitos como gancho inicial. Una vez que la persona interesada responde, los operadores de estos grupos solicitan datos personales o depósitos previos, o bien intentan trasladar la conversación a canales fuera del alcance de las plataformas oficiales de reporte.

La autoridad explicó que el trabajo no se limita a WhatsApp y Facebook. La unidad amplió su vigilancia a TikTok y otras redes con alta presencia de usuarios jóvenes, donde también se detectaron perfiles falsos vinculados a esquemas de captación. Este monitoreo se suma a la capacitación especializada que reciben los elementos para identificar patrones de engaño en plataformas de uso masivo.

Así identifica la Policía Cibernética los patrones de reclutamiento en redes sociales. (créditos: Web|ImagenTI)

Además de la vertiente preventiva, la Policía Cibernética informó que parte de la evidencia recabada durante estos rastreos ha servido como insumo para investigaciones más amplias, coordinadas con la Fiscalía General del Estado, sobre personas que participan en la operación de estas redes de fraude y captación.

¿Por qué Jalisco busca regular esta red social?

El hallazgo reabrió el debate sobre los límites de la autorregulación de las plataformas digitales frente a fenómenos como el fraude y el reclutamiento criminal. Autoridades estatales han insistido en que la colaboración voluntaria de las empresas para retirar contenido no es suficiente y piden mecanismos más ágiles y vinculantes para dar de baja cuentas señaladas por actividad ilícita.

Jalisco ya cuenta con antecedentes en materia de regulación digital: la Ley para Garantizar los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Entornos Digitales, conocida como Ley de Pantallas Seguras, entró en vigor este año y estableció restricciones para el acceso de menores a redes sociales. Legisladores locales han retomado ese precedente para plantear que el mismo marco pueda ampliarse hacia figuras específicas contra el fraude y el reclutamiento cometidos a través de mensajería instantánea.

El propio Congreso del estado ha recibido exhortos para que el debate trascienda el ámbito local y se discuta también a nivel federal, dado que aplicaciones como WhatsApp y Facebook operan bajo términos de uso definidos fuera del país. Diputados han planteado que una regulación más estricta permitiría agilizar la baja de cuentas señaladas por autoridades estatales sin depender exclusivamente de la revisión interna de cada plataforma.

Mientras el debate legislativo avanza, la Secretaría de Seguridad mantiene abiertos sus canales de contacto para que la ciudadanía reporte perfiles, números o grupos sospechosos, en un esfuerzo por sostener el ritmo de detección mientras se define un marco normativo más amplio.

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