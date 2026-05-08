Guadalajara está deteniendo a todas las personas que cometan esta infracción al tirar la basura

En un esfuerzo por mantener la limpieza urbana y prevenir focos de infección, la Dirección de Justicia Cívica de Guadalajara, en coordinación con la Policía Municipal, ha comenzado a detener a ciudadanos sorprendidos arrojando residuos en lugares no autorizados.

Esta medida busca erradicar la acumulación de desechos que obstruyen banquetas y arroyos vehiculares en esta parte de Jalisco. Recientemente, seis personas fueron puestas a disposición de un juez municipal como presuntos responsables de tirar basura y se recolectaron toneladas de residuos.

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¿Por qué están deteniendo a ciudadanos en Guadalajara por tirar basura?

Durante los operativos más recientes, las autoridades de Guadalajara recolectaron un total de 33 toneladas de basura en puntos críticos de las colonias La Florida y Echeverría. Entre los materiales retirados se encontraban muebles, colchones, escombros y llantas, los cuales no solo contaminan el entorno, sino que representan un riesgo de incendio y problemas de salud pública.

El primer caso se registró en la Colonia La Florida, donde vecinos denunciaron durante un Martes Comunitario que una vivienda acumulaba desechos que ya invadían la banqueta y parte del arroyo vehicular. El director de Justicia Cívica, Alain Preciado López, acudió personalmente al sitio y dialogó con los moradores.

Los habitantes reconocieron los riesgos para su salud y los antecedentes de un incendio en el lugar, por lo que accedieron a retirar los residuos y no fueron detenidos. En ese lugar, personal de Mejoramiento Urbano retiró 21 toneladas de desechos, entre muebles, cartón y llantas.

El segundo caso ocurrió en la Colonia Echeverría, donde detectaron basura acumulada en la vía pública. A diferencia del primer operativo, elementos de Justicia Cívica, con apoyo de la Policía, identificaron a seis personas como presuntas responsables de arrojar residuos y las pusieron a disposición de un juez municipal. En ese punto se recolectaron 12 toneladas de basura.

¿Cuáles son las sanciones por tirar basura en la vía pública en Guadalajara?

De acuerdo con el Código de Gobierno del municipio, arrojar o acumular residuos en espacios públicos de Guadalajara es una falta administrativa que puede derivar en:

Multas de 2,600 a 226,000 pesos

de 2,600 a 226,000 pesos Arresto de hasta 36 horas

de hasta 36 horas Trabajo comunitario como sustitutivo del arresto

Desde el Gobierno de Guadalajara subrayaron que este tipo de conductas afectan a toda la ciudadanía: “La indiferencia de algunos no puede seguir lastimando nuestra ciudad”, señalaron a través de sus canales oficiales.

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