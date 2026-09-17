Embajada de Reino Unido abrió vacante en CDMX con salario de 23 mil pesos; estos son los requisitos

¿Estás en busca de empleo? No pierdas mucho tiempo porque este jueves 17 de septiembre se cierra la convocatoria de la Embajada de Reino Unido para la vacante de responsable de mantenimiento de propiedades y seguridad e higiene, un puesto en la Ciudad de México (CDMX).
De acuerdo a la información oficial, el cargo tiene un salario de 23 mil pesos mensuales. Se trata de un contrato indefinido de jornada completa, es decir, 38 horas a la semana.
En caso de que seas aprobado, tras pasar todo el proceso de contratación, el inicio de tus actividades será el lunes 2 de noviembre.
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¿Qué actividades hay que realizar en la Embajada del Reino Unido en CDMX?
Si te quedas con el cargo, estas son las funciones y actividades que deberás de realizar:
Mantenimiento y gestión de seguridad y salud
- Gestiona el mantenimiento de las propiedad
- Mantenimiento de propiedades
- Informar y actualizar el Portal de Salud y Seguridad
- Coordinar sesiones de formación, talleres y campañas de sensibilización en materia de salud y seguridad
- Registro activo y equipos
Funciones administrativas y financieras
- Los pagos y gastos se completen de manera oportuna
- Archivar la correspondencia
- Proporcionar previsiones mensuales precisas
Gestión de personal
- Gestionar las tareas y responsabilidades diarias del personal de mantenimiento
- Apoyo, orientación y experiencia en finalización de procesos
Requisitos para la vacante de la Embajada del Reino Unido en CDMX
Si tú quieres aplicar a la vacante, estos son los requisitos que pide la Embajada del Reino Unido para el cargo:
- Experiencia profesional demostrable en mantenimiento o gestión de instalaciones; también en programas de seguridad y salud laboral o contra incendios; así como administrativa
- Saber utilizar Microsoft Suite, es decir, dominio de software de oficina, especialmente Excel
- “Excelente” servicio al cliente
- Dominio de inglés y de español
¿Cómo aplicar a la vacante de la Embajada del Reino Unido en CDMX?
En caso de que quieras aplicar, debides de dar click este siguiente enlace y llenar toda la información que te solicitan, toma en cuenta que este jueves se cierra la convocatoria.
Además, la vacante tiene como beneficios una bonificación navideña de 30 días por cada año de trabajo y bonificación vacacional del 50% basada en derechos a vacaciones anuales y vacaciones pagadas.
Así como seguro social y plan médico privado para empleados y dependientes legales.
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