Embajada de Reino Unido abrió vacante en CDMX con salario de 23 mil pesos; estos son los requisitos

¿Estás en busca de empleo? No pierdas mucho tiempo porque este jueves 17 de septiembre se cierra la convocatoria de la Embajada de Reino Unido para la vacante de responsable de mantenimiento de propiedades y seguridad e higiene, un puesto en la Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo a la información oficial, el cargo tiene un salario de 23 mil pesos mensuales. Se trata de un contrato indefinido de jornada completa, es decir, 38 horas a la semana.

En caso de que seas aprobado, tras pasar todo el proceso de contratación, el inicio de tus actividades será el lunes 2 de noviembre.

Embajada del Reino Unido La vacante es en la CDMX y comenzará el empleo el 2 de noviembre (Captura de pantalla | Sitio empleo Reino Unido)

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¿Qué actividades hay que realizar en la Embajada del Reino Unido en CDMX?

Si te quedas con el cargo, estas son las funciones y actividades que deberás de realizar:

Mantenimiento y gestión de seguridad y salud

Gestiona el mantenimiento de las propiedad

Mantenimiento de propiedades

Informar y actualizar el Portal de Salud y Seguridad

Coordinar sesiones de formación, talleres y campañas de sensibilización en materia de salud y seguridad

Registro activo y equipos

Funciones administrativas y financieras

Los pagos y gastos se completen de manera oportuna

Archivar la correspondencia

Proporcionar previsiones mensuales precisas

Gestión de personal

Gestionar las tareas y responsabilidades diarias del personal de mantenimiento

Apoyo, orientación y experiencia en finalización de procesos

Requisitos para la vacante de la Embajada del Reino Unido en CDMX

Si tú quieres aplicar a la vacante, estos son los requisitos que pide la Embajada del Reino Unido para el cargo:

Experiencia profesional demostrable en mantenimiento o gestión de instalaciones; también en programas de seguridad y salud laboral o contra incendios; así como administrativa

en mantenimiento o gestión de instalaciones; también en programas de seguridad y salud laboral o contra incendios; así como administrativa Saber utilizar Microsoft Suite , es decir, dominio de software de oficina, especialmente Excel

, es decir, dominio de software de oficina, especialmente Excel “Excelente” servicio al cliente

Dominio de inglés y de español

¿Cómo aplicar a la vacante de la Embajada del Reino Unido en CDMX?

En caso de que quieras aplicar, debides de dar click este siguiente enlace y llenar toda la información que te solicitan, toma en cuenta que este jueves se cierra la convocatoria.

Además, la vacante tiene como beneficios una bonificación navideña de 30 días por cada año de trabajo y bonificación vacacional del 50% basada en derechos a vacaciones anuales y vacaciones pagadas.

Así como seguro social y plan médico privado para empleados y dependientes legales.

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