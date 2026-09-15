Embajada de EUA abre vacante en CDMX con salario de 46 mil 790 pesos; estos son los requisitos

¿Sigues en busca de trabajo? La Embajada de Estados Unidos (EUA) en México abrió una vacante en la capital del país con un salario de 46 mil 790 pesos mensuales, así como otras prestaciones.

La oportunidad laboral es como coordinador de Gestión Comunitaria. Se trata de un puesto con jornada completa, es decir, 40 horas a la semana donde las responsabilidades serán las redes sociales y el contenido del sitio web de la embajada.

La fecha límite para aplicar es el 27 de septiembre de 2026 a las 22:00 horas (tiempo local).

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La Embajada de Estados Unidos en México busca Community Management Coordinator para formar parte de nuestra oficina de Diplomacia Pública en la Ciudad de México.

Si tienes experiencia en redes sociales, creación de contenido, comunicación digital… pic.twitter.com/O2CKaGofQQ — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) September 14, 2026

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Requisitos de la vacante de la Embajada de EUA en México

Si te interesa el cargo, estos son los requisitos que se deben de cumplir:

Licenciatura en Comunicación, Negocios, Marketing o relacionado

Obtener y mantener un certificado de seguridad (se obtiene en la página de la embajada)

(se obtiene en la página de la embajada) Dos años de experiencia en gestión de propiedad digitales (redes sociales y página web), interacción en línea con el público, así como creación de contenido

en gestión de propiedad digitales (redes sociales y página web), interacción en línea con el público, así como creación de contenido Certificado de inglés y fluidez en español (si no tienes certificado, podrás hacer una autocertificación en línea)

(si no tienes certificado, podrás hacer una autocertificación en línea) Identificación oficial o comprobante de la ciudadanía mexicana (en caso de ser extranjero)

Paso a paso para aplicar a la vacante de la Embajada de EUA en México

En caso de que cumplas con los requisitos, estos son los pasos a seguir para aplicar a la oportunidad laboral:

Aplicar en la página oficial del Departamento de Estado de EUA

de EUA Ingresar con correo o contraseña , si no se cuenta con uno, entonces crea una cuenta desde cero

, si no se cuenta con uno, entonces crea una cuenta desde cero Agrega toda la información y documentos (donde se pida) sobre experiencia, formación académica, conocimiento lingüísticos, habilidad o requisitos

La solicitud la podrás editar hasta antes de la fecha límite, así que tienes días y oportunidad para encontrar el trabajo de tus sueños.

Si la embajada considera que cumples con el perfil, entonces la Oficina de Recursos Humanos se pondrá en contacto con los candidatos seleccionados para continuar con el proceso.

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