INE abrió vacante en Nuevo León con salario de 19 mil 500 pesos y estos son los requisitos

¿Te gustaría estar de cerca en el trabajo de las Elecciones 2027? Pues quizá esta es tu oportunidad, ya que el Instituto Nacional Electoral (INE) de Nuevo León abrió una vacante con un salario de 19 mil 500 pesos mensuales.
De acuerdo a la convocatoria pública, se trata de una oportunidad laboral como Asistente de Módulo en el municipio de San Nicolás de los Garza, específicamente en las oficina de la 04 Junta Distrital Ejecutiva.
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Funciones de la vacante de Asistente de Módulo del INE en Nuevo León
Si te interesa trabajar en el Instituto Nacional Electoral y vives en Nuevo León, antes de juntar tus papeles, toma en cuenta que estas son las funciones a realizar:
- Revisar la aplicación en los procesos de atención ciudadana
- Verificar que sea correcto el marco geográfico electoral, la base de datos del padrón electoral, así como el sistema SIIRFE-MAC
- Elaborar reportes en formato digital e impreso sobre las actividades del módulo
- Entregar expedientes generados en el módulo
- Integrar reportes de las irregularidades detectadas en los registros
- Realizar la clasificación y resguardo de las credenciales disponibles durante el periodo de campañas electorales
Requisitos para aplicar la vacante de Asistente de Módulo del INE en Nuevo León
Ahora que sabes qué se hace en el puesto, toma en cuenta que estos son los requisitos para aplicar:
- Certificado de Bachillerato
- Seis meses de experiencia en operación de equipo tecnológico, atención ciudadana, apoyo ejecutivo y/o administrativo; conocimiento de paquetería Office y uso de aplicaciones web
- No haber sido candidato o estar afiliado a algún partido político (nacional o local)
- Estar en pleno goce y ejercicio de los derechos político electorales
Paso a paso para aplicar a la vacante del INE en Nuevo León
Si cumples con los requisitos del INE y si quieres aplicar, estos son los documentos que debes presentar forma presencial:
- Copia del CURP
- Copia del Registro Federal de Contribuyente del SAT
- Original y copia del acta de nacimiento
- Original y copia de la Constancia de último grado académico
- Original y copia de la credencial de electoral
- Original y copia del comprobante de domicilio
- Declaración bajo protesta de decir la verdad
- Currículum vitae con el formato del INE
- Carta compromiso
Los documentos los debes de entregar personalmente en las oficinas de la 04 Junta Distrital Ejecutiva, ubicada en avenida Pico Bolívar 951, en la plaza de San Nicolás Bolívar, colonia Las Puentes 10 Sector, en San Nicolás de los Garza.
El horario para aplicar será de 09:00 a 15:00 horas (tiempo del centro del país) y la fecha límite será el viernes 2 de octubre, así que aún tienes tiempo para lograrlo.
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