INE abrió vacante en Nuevo León con salario de 19 mil 500 pesos y estos son los requisitos

¿Te gustaría estar de cerca en el trabajo de las Elecciones 2027? Pues quizá esta es tu oportunidad, ya que el Instituto Nacional Electoral (INE) de Nuevo León abrió una vacante con un salario de 19 mil 500 pesos mensuales.

De acuerdo a la convocatoria pública, se trata de una oportunidad laboral como Asistente de Módulo en el municipio de San Nicolás de los Garza, específicamente en las oficina de la 04 Junta Distrital Ejecutiva.

Vacantes en el INE Las vacantes en Nuevo León serán fundamentales rumbo a las Elecciones 2027 (RODRIGUEZ DE LOS SANTOS ANA KAREN/INE Nuevo León | FB)

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Funciones de la vacante de Asistente de Módulo del INE en Nuevo León

Si te interesa trabajar en el Instituto Nacional Electoral y vives en Nuevo León, antes de juntar tus papeles, toma en cuenta que estas son las funciones a realizar:

Revisar la aplicación en los procesos de atención ciudadana

Verificar que sea correcto el marco geográfico electoral , la base de datos del padrón electoral , así como el sistema SIIRFE-MAC

, la , así como el sistema SIIRFE-MAC Elaborar reportes en formato digital e impreso sobre las actividades del módulo

sobre las actividades del módulo Entregar expedientes generados en el módulo

generados en el módulo Integrar reportes de las irregularidades detectadas en los registros

detectadas en los registros Realizar la clasificación y resguardo de las credenciales disponibles durante el periodo de campañas electorales

Requisitos para aplicar la vacante de Asistente de Módulo del INE en Nuevo León

Ahora que sabes qué se hace en el puesto, toma en cuenta que estos son los requisitos para aplicar:

Certificado de Bachillerato

Seis meses de experiencia en operación de equipo tecnológico, atención ciudadana, apoyo ejecutivo y/o administrativo; conocimiento de paquetería Office y uso de aplicaciones web

en operación de equipo tecnológico, atención ciudadana, apoyo ejecutivo y/o administrativo; conocimiento de paquetería Office y uso de aplicaciones web No haber sido candidato o estar afiliado a algún partido político (nacional o local)

o estar afiliado a algún partido político (nacional o local) Estar en pleno goce y ejercicio de los derechos político electorales

Paso a paso para aplicar a la vacante del INE en Nuevo León

Si cumples con los requisitos del INE y si quieres aplicar, estos son los documentos que debes presentar forma presencial:

Copia del CURP

Copia del Registro Federal de Contribuyente del SAT

del SAT Original y copia del acta de nacimiento

Original y copia de la Constancia de último grado académico

Original y copia de la credencial de electoral

Original y copia del comprobante de domicilio

Declaración bajo protesta de decir la verdad

de decir la verdad Currículum vitae con el formato del INE

con el formato del INE Carta compromiso

Los documentos los debes de entregar personalmente en las oficinas de la 04 Junta Distrital Ejecutiva, ubicada en avenida Pico Bolívar 951, en la plaza de San Nicolás Bolívar, colonia Las Puentes 10 Sector, en San Nicolás de los Garza.

El horario para aplicar será de 09:00 a 15:00 horas (tiempo del centro del país) y la fecha límite será el viernes 2 de octubre, así que aún tienes tiempo para lograrlo.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.