Mujeres con Bienestar cambia sus reglas en Edomex: quiénes podrían perder el apoyo

Tener la tarjeta de Mujeres con Bienestar no significa que la permanencia en el programa esté garantizada cada año. Una actualización publicada en septiembre refuerza las facultades del comité encargado de revisar el padrón, autorizar bajas y decidir qué beneficiarias pueden continuar.

Los cambios fueron publicados el 2 de septiembre de 2026 en la Gaceta del Gobierno del Estado de México. El documento no modifica el monto del apoyo ni crea nuevas causas de baja. Sin embargo sí actualizó la organización y funcionamiento del Comité de Admisión y Seguimiento, que interviene en decisiones sobre permanencias, suspensiones y sustituciones.

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¿Quién decide si una beneficiaria continúa en Mujeres con Bienestar?

El Comité tiene entre sus funciones aprobar el padrón y la permanencia de beneficiarias de ejercicios anteriores, siempre que cumplan con las reglas y exista presupuesto disponible.

También puede autorizar:

Bajas de beneficiarias

Suspensiones temporales

Incorporación de nuevas mujeres para sustituir bajas

Actualización del padrón

Resolución de casos especiales no previstos en las reglas

Esto significa que, cuando una beneficiaria sale del programa, su lugar puede ser ocupado por una mujer que se encuentre en lista de espera y cumpla con los requisitos.

Además, las Reglas de Operación 2026 señalan que quienes ya estaban en el programa durante 2025 deben manifestar su intención de continuar y cumplir con las condiciones de permanencia establecidas.

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¿Quiénes podrían perder el apoyo de Mujeres con Bienestar?

De acuerdo con las Reglas de Operación 2026 de Mujeres con Bienestar, existen distintas situaciones que pueden terminar en la baja de una beneficiaria. Entre ellas están:

Proporcionar información socioeconómica falsa

Cambiar de domicilio fuera del Estado de México

Renunciar voluntariamente al programa

Fallecimiento de la beneficiaria

Transferir, vender, prestar, alterar o falsificar la tarjeta o medio de entrega

Utilizar los apoyos con fines de proselitismo político

Recibir otro programa social federal, estatal o municipal que también otorgue apoyo monetario

No acudir a las convocatorias sin causa justificada

Hacer mal uso del medio de entrega

No utilizar de manera personal e intransferible los accesos a las aplicaciones del programa

Cumplir 60 años

Alcanzar el tiempo máximo permitido dentro del programa

Las reglas también establecen que las beneficiarias que hayan cumplido dos años recibiendo el apoyo serán graduadas, salvo los casos que autorice el Comité. Cuando esto ocurre, podrán incorporarse nuevas mujeres de la lista de espera que cuenten con folio y cumplan con los requisitos.

¿También pueden suspender el pago sin dar de baja a la beneficiaria?

Una suspensión temporal no significa necesariamente quedar fuera del programa.

El apoyo puede detenerse mientras se aclara la situación cuando se detecten:

Datos personales incorrectos o inconsistentes

Problemas con el domicilio registrado

Documentación incorrecta

Cobros simultáneos o indebidos

Para evitar problemas, las beneficiarias deben mantener:

Datos actualizados

Reportar cambios de domicilio

Cuidar su tarjeta

Avisar en caso de robo o pérdida

Informar si reciben otro programa social que entregue dinero

Además, las reglas establecen que las beneficiarias que sean dadas de baja tienen derecho a ser atendidas por la autoridad dentro de los 10 días hábiles posteriores a la notificación, con garantía de audiencia y debido proceso.

¿Cuánto paga Mujeres con Bienestar en 2026?

El programa está dirigido a mujeres de 18 a 59 años que viven en el Estado de México, se encuentran en situación de pobreza y tienen carencia por acceso a la seguridad social.

El apoyo es de $2,500 por transferencia y puede entregarse de una hasta seis ocasiones durante el ejercicio fiscal, dependiendo de la disponibilidad presupuestal.

Además del depósito, el programa contempla acceso a:

Servicios de salud

Asistencia jurídica

Capacitación

Opciones educativas

Seguridad social

Bienestar animal

Productos y servicios financieros

Descuentos

Por ello, los cambios publicados en septiembre no significan una baja automática para las beneficiarias. La actualización se concentra en las reglas internas del Comité que revisa permanencias, bajas y sustituciones dentro del programa.

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