¡Atención estudiantes! El registro para la Beca Benito Juárez 2026 de educación media superior está abierto del 17 al 30 de septiembre.

La iniciativa impulsada por la Coordinación Nacional de Becas y la Secretaría de Educación Pública (SEP) brinda a los estudiantes de escuelas públicas un apoyo económico bimestral con el objetivo de continuar y concluir sus estudios de manera satisfactoria.

La convocatoria 2026 aplica para estudiantes de nuevo ingreso o quienes aún no cuentan con el apoyo; quienes ya son beneficiarios no necesitan volver a registrarse.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Cuánto dinero da la Beca Benito Juárez?

Pueden solicitarla estudiantes de hasta 25 años inscritos durante el ciclo escolar 2026-2027 en una preparatoria, bachillerato o equivalente público, en modalidad escolarizada o mixta. Además, no deben recibir otra beca federal.

¡Llegó el día que estabas esperando! 🤩🚨



📆💵 Hoy inicia el registro a la #beca #BenitoJuárez para estudiantes de bachillerato público. Ingresa ahora a: 👉🏼 https://t.co/PrI846Fn5M



No lo dejes al final, consulta los requisitos y prepárate para recibir tu apoyo bimestral de… pic.twitter.com/WczlFVx4J9 — SEP México (@SEP_mx) September 17, 2026

El apoyo consiste en 1,900 pesos cada dos meses durante los cinco bimestres del ciclo escolar, ya que julio y agosto no se consideran por tratarse del periodo vacacional.

Es importante mencionar que la Beca Benito Juárez 2026 puede mantenerse hasta por 40 meses mientras el estudiante continúe inscrito y cumpla los requisitos.

El dinero se deposita en la tarjeta del Banco del Bienestar.

¿Cómo hacer el registro para la Beca Benito Juárez 2026?

El trámite se realiza en línea en el sitio www.becabenitojuarez.gob.mx y para comenzar es necesario contar con Llave MX. Quienes ya la tengan únicamente deberán iniciar sesión; quienes aún no cuenten con ella podrán crearla utilizando su CURP, código postal, domicilio, número de celular y correo electrónico.

En caso de menores de edad, también deberán registrarse los datos de la madre, padre o tutor. En este enlace encontrarás una guía detallada con el paso a paso.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.