Cursos de idiomas en la UNAM totalmente gratis y en línea en 2026; aprende inglés o francés a tu ritmo

Aprender inglés y francés puede resultar benéfico para aquellas personas que deseen mejorar sus habilidades tanto en el ámbito académico como en el laboral.

La Universidad Nacional Autónoma de México da la oportunidad a las personas de aprender diferentes idiomas gratis. La UNAM lo hace posible a través del programa Ambiente Virtual de Idiomas (AVI) y gracias a la Coordinación de la Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia (CUAIEED).

La Máxima Casa de Estudios puso a disposición estos cursos de idiomas online que pueden realizarse sin inscripción previa, sin matrícula y sin fechas límite.

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¿Cómo tomar cursos de idiomas gratis en la UNAM en 2026?

A través de AVI los usuarios pueden acceder a materiales de formación y evaluación para avanzar a su propio ritmo.

La propuesta incluye un curso de inglés que va desde niveles básicos hasta intermedios avanzados y actividades para fortalecer la comprensión lectora en francés.

¿Quiénes pueden tomar el curso gratis de idiomas?

Las secciones de “Aprende” y “Certifícate” son únicamente para alumnos de Escuelas y Facultades de la UNAM inscritas en el programa AVI y las de " Práctica" y “Evalúate” son abiertas para todo público.

A través de la evaluación y la práctica constante, los alumnos tendrán la oportunidad de medir su progreso y obtener una certificación oficial que valida sus habilidades lingüísticas.

El curso de inglés es una de las propuestas más completas de AVI. Está organizado en ocho niveles que abarcan desde conocimientos básicos hasta niveles intermedios avanzados.

En total, cuenta con 194 unidades de aprendizaje que incluyen ejercicios de vocabulario, gramática, comprensión auditiva y producción oral.

¿Cómo aprender idiomas en la UNAM gratis?

Si estás interesado en aprender un nuevo idioma, solo debes ingresar a la plataforma AVI. Una de las principales ventajas del programa es que no exige inscripción previa, matrícula ni fechas límite para comenzar.

Los cursos están disponibles para tomarlos en el horario y día que más te convenga. Además, podrás aprender a tu propio ritmo gracias a la diversidad de material que puedes encontrar en la plataforma.

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