3 Becas Bienestar abren registro en septiembre: Fechas y LINK para obtener hasta 5,800 pesos bimestrales

Si estudias en la prepa o en la universidad no puedes dejar pasar la mejor oportunidad de obtener una Beca del Bienestar, que te ayude a continuar con tus estudios.

¡Pon atención! Durante el mes de septiembre, la Coordinación Nacional de Becas del Bienestar abrirá los registros para tres apoyos dirigidos a alumnos de Educación Media Superior y Educación Superior. Te contamos cómo puedes obtener la tuya.

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¿Cuáles son las fechas de registro para la beca Benito Juárez en 2026?

Si estás estudiando la prepa y aún no cuentas con alguna Beca del Bienestar, te contamos que el registro para la Beca Benito Juárez ya está disponible. Los beneficiarios recibirán un apoyo bimestral de $1,900 pesos, durante 5 bimestres.

Fecha de registro: Del 17 al 30 de septiembre de 2026

LINK para el registro de la Beca Benito Juárez

📚💳 ¡Prepárate para tu registro! Todas y todos los alumnos de preparatorias públicas pueden registrarse a la #BecaBenitoJuárez si aún no la reciben.



Las y los estudiantes de universidades participantes podrán solicitar la Beca #JóvenesEscribiendoElFuturo o… pic.twitter.com/eYYXW1zpOR — Programas para el Bienestar (@apoyosbienestar) September 17, 2026

Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro

Uno de los apoyos para estudiantes de licenciatura es la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, un programa que otorga una beca de 5,800 pesos bimestrales, durante los 10 meses del ciclo escolar. Es requisito que los estudiantes provengan de una primaria o secundaria prioritaria y que actualmente se encuentren inscritos en alguna de las universidades que pertenecen a este programa.

Fecha de registro: Del 18 al 30 de septiembre de 2026

LINK para el registro de la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro

Beca de apoyo para transporte

La Beca de Apoyo para el Transporte es una iniciativa que busca brindar una ayuda a los jóvenes para que puedan solventar sus gastos de traslado a sus universidades. Este apoyo está dirigido a estudiantes de los estados de Michoacán, Campeche, Chiapas, Sonora y Zacatecas de hasta 29 años cumplidos. Consiste en 5 pagos de $1,900 pesos, que se entregan a lo largo del año escolar.

Fecha de registro: Del 21 al 30 de septiembre de 2026

de 2026 LINK para el registro de la beca de apoyo para transporte

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