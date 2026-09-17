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3 Becas Bienestar abren registro en septiembre: Fechas y LINK para obtener hasta 5,800 pesos bimestrales

¡Que no se te pase! El registro de los apoyos económicos para alumnos de educación media y media superior cierran en pocos días.

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2 minutos lectura
Escrito por: Tania Itzel Vargas

Si estudias en la prepa o en la universidad no puedes dejar pasar la mejor oportunidad de obtener una Beca del Bienestar, que te ayude a continuar con tus estudios.

¡Pon atención! Durante el mes de septiembre, la Coordinación Nacional de Becas del Bienestar abrirá los registros para tres apoyos dirigidos a alumnos de Educación Media Superior y Educación Superior. Te contamos cómo puedes obtener la tuya.

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¿Cuáles son las fechas de registro para la beca Benito Juárez en 2026?

Si estás estudiando la prepa y aún no cuentas con alguna Beca del Bienestar, te contamos que el registro para la Beca Benito Juárez ya está disponible. Los beneficiarios recibirán un apoyo bimestral de $1,900 pesos, durante 5 bimestres.

Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro

Uno de los apoyos para estudiantes de licenciatura es la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, un programa que otorga una beca de 5,800 pesos bimestrales, durante los 10 meses del ciclo escolar. Es requisito que los estudiantes provengan de una primaria o secundaria prioritaria y que actualmente se encuentren inscritos en alguna de las universidades que pertenecen a este programa.

Beca de apoyo para transporte

La Beca de Apoyo para el Transporte es una iniciativa que busca brindar una ayuda a los jóvenes para que puedan solventar sus gastos de traslado a sus universidades. Este apoyo está dirigido a estudiantes de los estados de Michoacán, Campeche, Chiapas, Sonora y Zacatecas de hasta 29 años cumplidos. Consiste en 5 pagos de $1,900 pesos, que se entregan a lo largo del año escolar.

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