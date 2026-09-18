El fenómeno “El Niño” podría alcanzar una intensidad muy fuerte durante el otoño e invierno en 2026-2027, lo que mantiene bajo vigilancia a las autoridades meteorológicas por las afectaciones que podría tener en México.

Aunque suele hablarse de sus consecuencias sobre lluvias, sequías o temperaturas, las alteraciones del clima también pueden tener repercusiones en la salud de la población.

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¿Cómo podría afectar “El Niño” a la salud?

El Niño modifica los patrones habituales de temperatura y precipitación, por lo que sus efectos no serían iguales en todo el país.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y especialistas de la UNAM, este fenómeno no provoca enfermedades directamente, pero sí condiciones climáticas asociadas con sus efectos.

Según expertos, las inundaciones pueden contaminar el agua y alimentos provocando enfermedades gastrointestinales; mientras que la mala calidad del aire puede agravar enfermedades respiratorias, cardiovasculares y renales.

🌽🌧️ El Niño amenaza con golpear al campo mexicano



Alberto Aguilar (@aguilar_dd) advierte que sequías, inundaciones y menor producción de granos podrían agravar los problemas estructurales del campo.



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Pero, además, “El Niño” puede generar estrés, ansiedad y otras afectaciones emocionales por las situaciones de emergencia y la interrupción de actividades cotidianas.

Por último, las condiciones de calor extremo pueden elevar el riesgo de deshidratación, agotamiento y golpe de calor ante los cambios provocados por este fenómeno.

Calor, lluvias y sequías: los riesgos de “El Niño”

Este fenómeno puedo provocar cambios en las condiciones climáticas como una mayor posibilidad de incendios forestales en periodos secos.

Las lluvias intensas también pueden generar otro tipo de amenazas. En entidades donde aumente la precipitación, las inundaciones pueden provocar accidentes, daños en viviendas y problemas con el suministro de agua.

Por ello, las autoridades han comenzado a reforzar medidas preventivas en algunas regiones. En Baja California, por ejemplo, se instaló una mesa permanente de Protección Civil para evaluar escenarios relacionados con El Niño.

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