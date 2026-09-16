Aunque el 16 de septiembre es día festivo por el Día de la Independencia de México, el programa Hoy No Circula se mantendrá vigente este miércoles en la Ciudad de México y Estado de México.

Por ello, los automovilistas deberán revisar el engomado, holograma y terminación de placa de sus vehículos antes de salir, especialmente porque durante el fin de semana se activaron restricciones adicionales por la contingencia ambiental.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Qué carros no circulan este 16 de septiembre?

Los vehículos que deberán descansar este miércoles son los que tienen:

Engomado rojo

Terminación de placa 3 y 4

Holograma 1 y 2

La restricción estará vigente de 5:00 am a 10:00 pm en las 16 alcaldías de la CDMX y municipios del Estado de México.

Los vehículos con hologramas 0 y 00 no tienen restricciones este miércoles, salvo que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) determine medidas adicionales ante una contingencia.

¿Habrá Doble Hoy No Circula este 16 de septiembre?

Aunque durante los últimos días se activó el Doble Hoy No Circula debido a una contingencia ambiental en el Valle de México, para este miércoles 16 de septiembre no se ha anunciado una nueva contingencia ni restricciones adicionales.

Por ello, el programa Hoy No Circula operará bajo su esquema habitual este miércoles 16 de septiembre en la CDMX y el Edomex.

En caso de que la CAMe determine activar una contingencia, el Doble Hoy No Circula quedaría de la siguiente forma:

No circulan vehículos holograma 2

No pueden salir carros con holograma 1 y terminación de placa PAR (0, 2, 4, 6 y 8)

Autos con holograma 1, 0 y 00 con engomado rojo y terminación de placas 3 y 4

Placas foráneas

Vehículos con permisos provisionales

Multas por incumplir el Hoy No Circula

La multa por incumplir el programa Hoy No Circula va de 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA):

20 UMA: aproximadamente 2 mil 346 pesos

30 UMA: aproximadamente 3 mil 519 pesos

Además de sanciones adicionales como la remisión de tu vehículo al corralón, pago del servicio de grúa (arrastre) y los días que permanezca en el depósito.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.