Pasaporte mexicano: este grupo de personas paga solo la mitad en septiembre

Los adultos mayores de 60 años pueden acceder a diversos beneficios, desde descuentos en productos y servicios hasta tarifas preferenciales en algunos trámites. Sin embargo, hay una ventaja que pocos conocen y que puede resultar especialmente útil para quienes quieren viajar y disfrutar de esta etapa: una rebaja en el costo del pasaporte mexicano.

De acuerdo con autoridades oficiales, durante septiembre, las personas de 60 años o más pueden obtener el pasaporte con un descuento del 30 por ciento. Así, el documento con vigencia de tres años tiene un costo de 900 pesos, mientras que el de 10 años cuesta 2 mil 140 pesos.

Antes de hacerlo, hay un punto importante: la cita es gratuita. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha advertido sobre páginas falsas y supuestos gestores que cobran por conseguirla. El único pago que debe hacerse es el correspondiente al pasaporte.

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¿Cuánto cuesta el pasaporte para adultos mayores en 2026?

Las personas de 60 años o más reciben un descuento del 50% sobre la tarifa regular. Los precios quedan de la siguiente manera:

3 años: $900

$900 6 años: $1,220

$1,220 10 años: $2,140

El pasaporte de un año no aplica para adultos mayores, ya que esa vigencia está reservada a menores de tres años.

Para dimensionar el ahorro, una persona de 65 años que tramite el pasaporte de 10 años pagará $2,140 en lugar de los $4,280 de la tarifa general.

¿Cómo sacar una cita para el pasaporte sin caer en fraudes?

La cita es personal y completamente gratuita. La SRE mantiene tres vías oficiales para solicitarla:

En citas.sre.gob.mx

Por teléfono al 55 8932 4827

Mediante WhatsApp al 55 8932 4827

Aquí conviene tener especial cuidado. La Cancillería ha advertido que no se deben hacer pagos en tiendas de conveniencia, depositar a cuentas personales ni enviar dinero mediante enlaces recibidos por redes sociales o mensajes.

Tampoco se recibe efectivo en las oficinas de la SRE. El pago de derechos debe hacerse únicamente mediante las opciones bancarias autorizadas. Aunado a todo lo anterior, este beneficio no es temporal: está contemplado para todo 2026 en el artículo 20 de la Ley Federal de Derechos.

Ahora es más fácil y rápido tramitar tu cita. Te atendemos con calidez, respeto e inclusión. Agenda sin intermediarios en nuestros canales oficiales:



🌐 https://t.co/SsSiQkwfZL

📱 WhatsApp: 55 8932 4827 pic.twitter.com/JmOr0Dptw4 — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) September 14, 2026

¿Qué documentos necesita un adulto mayor para sacar el pasaporte?

Si es la primera vez, el trámite comienza acreditando nacionalidad e identidad. Entre los documentos que pueden solicitarse están:

Acta de nacimiento certificada

Identificación oficial , como INE, cédula profesional o credencial INAPAM

, como INE, cédula profesional o credencial INAPAM CURP certificada y verificada con el Registro Civil

y verificada con el Registro Civil Comprobante del pago de derechos

La credencial del INAPAM puede utilizarse como identificación, aunque no es la única opción aceptada por la SRE.

Si se trata de una renovación, el proceso suele ser más sencillo. Normalmente se presenta el pasaporte anterior, la CURP certificada y el comprobante de pago.

Solo en situaciones como robo, pérdida, deterioro o cambios en los datos personales pueden solicitarse documentos adicionales.

¿Quiénes más tienen 50% de descuento en el pasaporte?

El beneficio no es exclusivo de los adultos mayores. También pueden obtener una reducción del 50% las personas con:

Discapacidad comprobada

Trabajadores agrícolas temporales del programa México-Canadá

En el caso de las personas con discapacidad, será necesario presentar documentos que la acrediten. Para los trabajadores agrícolas, el descuento tiene condiciones distintas y no aplica al pasaporte de 10 años.

Una vez entregados los documentos y concluido el trámite, la SRE señala que el pasaporte normalmente se entrega el mismo día de la cita.

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