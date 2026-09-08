Ambiente contaminado por PM2.5; así está la calidad del aire en CDMX hoy

El Sistema de Monitoreo Atmosférico realiza un análisis diario para conocer cómo se encuentra la calidad del aire en CDMX y hoy se detectaron partículas contaminantes que pueden dañar la salud de las personas.

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¿Cómo está la calidad del aire hoy?

De acuerdo con el reporte, hoy la calidad del aire en CDMX es aceptable y el nivel de riesgo moderado, pero se detectaron partículas contaminantes PM2.5 que son pequeños fragmentos sólidos o líquidos que se encuentran suspendidos en el aire.

Son provocados principalmente por la combustión de diésel y gasolina, fábricas, centrales eléctricas y quema de leña e incendios y se forman en la atmósfera cuando gases como los óxidos de nitrógeno y el dióxido de azufre reaccionan con la luz y otros elementos.

Como son muy pequeños la nariz no los filtra y pueden ingresar a los pulmones y llegar al torrente sanguíneo provocando enfermedades como el asma, bronquitis, infartos, embolias y problemas cardiovasculares graves.

Aunque pueden dañar la salud de cualquier persona, los niños, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con males cardiacos o respiratorios son mas vulnerables.

¿Se activará el Doble Hoy No Circula?

Aunque hay partículas contaminantes, no se tiene previsto que la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) active la Fase 1 de Contingencia Ambiental porque no se han superado los límites establecidos. Así que el Hoy No Circula solo aplica para los vehículos con holograma 1 y 2, engomado rosa y terminación de placa 7 y 8.

¿Cómo protegerse de la contaminación?

Las autoridades recomiendan a la población evitar realizar ejercicio al aire libre durante las horas en las que hay mayor concentración de contaminantes, es decir entre las 13:00 y las 19:00 horas.

En caso de ser necesario se recomienda utilizar cubrebocas con filtro N95 o KN95 cuando la contaminación aumenta.

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