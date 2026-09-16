Tras fiestas patrias, hay contaminación por PM2.5 que afectan la calidad del aire en CDMX hoy

Durante las celebraciones por la Independencia de México hubo pirotecnia y esto afecta la calidad del aire debido a que aumentan las partículas contaminantes, ¿se activará la Fase 1 de Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula?

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Cómo esta la calidad del aire en CDMX hoy?

El Sistema de Monitoreo Atmosférico reportó que la calidad del aire es aceptable, el riesgo moderado y se detectaron partículas contaminantes PM2.5. Estas son microscópicas derivadas de la combustión de escapes de automóviles, camiones y motos, procesos de fábricas y centrales eléctricas .

También por quema de incendios forestales, quema de basura y uso de leña. Debido a su diminuto tamaño la nariz no puede filtrarlas y viajan a los pulmones y al torrente sanguíneo.

Además pueden causar asma, bronquitis, enfermedades cardiacas, disminución de la función pulmonar e incluso se le relaciona con muerte prematura.

¿Cuándo se activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental cuando las concentraciones de ozono superan las 155 partes por billón.

En el caso de las partículas PM10 y PM2.5 se activa cuando superan los 150 puntos, es decir cuando hay sistemas de alta presión, vientos muy débiles y alta radiación solar que impiden la dispersión de contaminantes.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.