Pasos para obtener la Llave MX y para qué trámites es obligatoria

En la actualidad la mayoría de trámites se pueden realizar en línea y para los mexicanos es indispensable contar con la cuenta Llave MX, así que para que no tengas problemas al momento de realizar algún procedimiento, te decimos cómo obtenerla y para que sirve.

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¿Cómo obtener mi cuenta Llave MX?

El registro es gratuito y solo es necesario contar con algunos datos y documentos como son:

Clave Única de Registro de Población CURP vigente y certificada

Código postal y datos de domicilio

Número de teléfono celular

Correo electrónico

Posteriormente tendrás que ingresar al portal www.llave.gob.mx y seleccionar “Crear cuenta”.

Ingresa tu CURP y resuelve el captcha y da clic en continuar

El sistema completará tus datos personales básicos

Captura tu código postal y selecciona tu colonia en el menú

Registra tus medios de contacto

Crea una contraseña de 8 caracteres mínimos que combine mayúsculas, minúsculas y números

Lee y acepta el aviso de privacidad y selecciona “Finalizar”

La plataforma te enviará un enlace de confirmación al correo registrado y un mensaje de texto al celular. Deberás verificar en ambos medios y te generará un comprobante con un número de folio único para dar seguimiento a cualquier solicitud.

¿Para qué trámites es necesaria la Llave MX?

Quienes no cuenten con su Llave MX activa no podrán registrarse y recibir los siguientes apoyos:

Beca Rita Cetina para preescolar, primaria y secundaria

Beca Benito Juárez para estudiantes de bachillerato en escuelas públicas

Jóvenes Escribiendo el futuro

En el caso de la CDMX, la Llave sirve para solicitar más de 90 permisos y licencias. Facilita la consulta de pago de impuestos o adeudos como el predial, el agua y verificaciones.

A través de la app CDMX puedes reportar incidentes, pedir taxis seguros o llevar identificaciones oficiales en el teléfono.

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