Pasos para obtener la Llave MX y para qué trámites es obligatoria

En la actualidad la mayoría de trámites se pueden realizar en línea y para los mexicanos es indispensable contar con la cuenta Llave MX, así que para que no tengas problemas al momento de realizar algún procedimiento, te decimos cómo obtenerla y para que sirve.
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¿Cómo obtener mi cuenta Llave MX?
El registro es gratuito y solo es necesario contar con algunos datos y documentos como son:
- Clave Única de Registro de Población CURP vigente y certificada
- Código postal y datos de domicilio
- Número de teléfono celular
- Correo electrónico
Posteriormente tendrás que ingresar al portal www.llave.gob.mx y seleccionar “Crear cuenta”.
- Ingresa tu CURP y resuelve el captcha y da clic en continuar
- El sistema completará tus datos personales básicos
- Captura tu código postal y selecciona tu colonia en el menú
- Registra tus medios de contacto
- Crea una contraseña de 8 caracteres mínimos que combine mayúsculas, minúsculas y números
- Lee y acepta el aviso de privacidad y selecciona “Finalizar”
La plataforma te enviará un enlace de confirmación al correo registrado y un mensaje de texto al celular. Deberás verificar en ambos medios y te generará un comprobante con un número de folio único para dar seguimiento a cualquier solicitud.
¿Para qué trámites es necesaria la Llave MX?
Quienes no cuenten con su Llave MX activa no podrán registrarse y recibir los siguientes apoyos:
- Beca Rita Cetina para preescolar, primaria y secundaria
- Beca Benito Juárez para estudiantes de bachillerato en escuelas públicas
- Jóvenes Escribiendo el futuro
En el caso de la CDMX, la Llave sirve para solicitar más de 90 permisos y licencias. Facilita la consulta de pago de impuestos o adeudos como el predial, el agua y verificaciones.
A través de la app CDMX puedes reportar incidentes, pedir taxis seguros o llevar identificaciones oficiales en el teléfono.
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