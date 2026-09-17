Hora exacta en la que sonará la Alerta Sísmica por el Segundo Simulacro Nacional 2026

¿Listo para el Segundo Simulacro Nacional 2026? Llegó el día y este sábado 19 de septiembre se realizará en todo el país el ejercicio de Protección Civil que busca conmemorar los terremotos de 1985 y 2017.

La hora exacta será a las 12:00 horas (tiempo del centro del país), por lo que ve alistando tu fin de semana para que participes y no te agarre desprevenido.

📣 #Voces #JMJ



🚨🇲🇽 ¡Prepárate para el Segundo Simulacro Nacional 2026!



Este sábado 19 de septiembre a las 12:00hrs sonará la #AlertaSísmica, pero, ¿qué ocurre detrás de una alerta mientras nosotros evacuamos? ¿Cómo opera el C5 y qué sucede durante una emergencia?👀



🎙️… pic.twitter.com/G6an1BrskT — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 17, 2026

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¿Qué mensaje llegará a los teléfonos por el Segundo Simulacro Nacional?

El Servicio Sismológico Nacional (SS) informó que participará en el Segundo Simulacro Nacional emitiendo un mensaje en específico con las siguientes características:

Mensaje: “ Sismo hipotético en el Golfo de Tehuantepec de magnitud 7.6 con epicentro de 75 km al suroeste de Tonalá, Chiapas”

con epicentro de 75 km al suroeste de Tonalá, Chiapas” Toma en cuenta que tendrá la leyenda: “#2doSimulacroNacional2026″

Lista de magnitudes del Segundo Simulacro Nacional 2026 por estado

Toma en cuenta que, para este año, el Simulacro Nacional será especial. Primero porque será el primero en día sábado; segundo, el ejercicio será diferente por estado.

Sí, como lo puedes leer, no todos los estados recibirán el mismo mensaje ni notificación, es por eso que aquí te dejamos todos los detalles:

Zona Centro

Simulacro de sismo con hipótesis de magnitud 7.7 en Tehuacán, Puebla

en Estados: Ciudad de México (CDMX), Colima, Estado de México (Edomex), Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, Tlaxcala y Veracruz

Zona Noroeste

Simulacro de sismo con hipótesis de magnitud 7.1 en Mexicali, Baja California

en Estados: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sonora y Sinaloa

Zona Noreste

Simulacro con sismo con hipótesis de magnitud 5.2 en Allende, Nuevo León

en Estados: Aguascalientes, Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas

Península de Yucatán

Simulacro con sismo con hipótesis de magnitud de 7.0 en Cabo Catoche/Isla Contoy

en Estados: Campeche, Quintana Roo y Yucatán

Golfo de Tehuantepec

Simulacro de sismo con hipótesis de magnitud de 7.6 en Tonalá, Chiapas

en Estado: Chiapas, Oaxaca y Tabasco

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