Hora exacta en la que sonará la Alerta Sísmica por el Segundo Simulacro Nacional 2026

¿Listo para el Segundo Simulacro Nacional 2026? Llegó el día y este sábado 19 de septiembre se realizará en todo el país el ejercicio de Protección Civil que busca conmemorar los terremotos de 1985 y 2017.
La hora exacta será a las 12:00 horas (tiempo del centro del país), por lo que ve alistando tu fin de semana para que participes y no te agarre desprevenido.
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¿Qué mensaje llegará a los teléfonos por el Segundo Simulacro Nacional?
El Servicio Sismológico Nacional (SS) informó que participará en el Segundo Simulacro Nacional emitiendo un mensaje en específico con las siguientes características:
- Mensaje: “Sismo hipotético en el Golfo de Tehuantepec de magnitud 7.6 con epicentro de 75 km al suroeste de Tonalá, Chiapas”
- Toma en cuenta que tendrá la leyenda: “#2doSimulacroNacional2026″
Lista de magnitudes del Segundo Simulacro Nacional 2026 por estado
Toma en cuenta que, para este año, el Simulacro Nacional será especial. Primero porque será el primero en día sábado; segundo, el ejercicio será diferente por estado.
Sí, como lo puedes leer, no todos los estados recibirán el mismo mensaje ni notificación, es por eso que aquí te dejamos todos los detalles:
Zona Centro
- Simulacro de sismo con hipótesis de magnitud 7.7 en Tehuacán, Puebla
- Estados: Ciudad de México (CDMX), Colima, Estado de México (Edomex), Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, Tlaxcala y Veracruz
Zona Noroeste
- Simulacro de sismo con hipótesis de magnitud 7.1 en Mexicali, Baja California
- Estados: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sonora y Sinaloa
Zona Noreste
- Simulacro con sismo con hipótesis de magnitud 5.2 en Allende, Nuevo León
- Estados: Aguascalientes, Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas
Península de Yucatán
- Simulacro con sismo con hipótesis de magnitud de 7.0 en Cabo Catoche/Isla Contoy
- Estados: Campeche, Quintana Roo y Yucatán
Golfo de Tehuantepec
- Simulacro de sismo con hipótesis de magnitud de 7.6 en Tonalá, Chiapas
- Estado: Chiapas, Oaxaca y Tabasco
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