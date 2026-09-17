Skip to main content
TV En Vivo
ÚLTIMA HORA
Terremoto en Alaska: fuerte sismo sacude a la región de Nikolski, EUA, hoy 17 de septiembre
/México/Nota

Hora exacta en la que sonará la Alerta Sísmica por el Segundo Simulacro Nacional 2026

El sábado 19 de septiembre se llevará a cabo el Segundo Simulacro Nacional del año; la fecha conmemora los terremotos de 1985 y 2017

Metadatos del artículo

2 minutos lectura
Escrito por: Ximena Ochoa

¿Listo para el Segundo Simulacro Nacional 2026? Llegó el día y este sábado 19 de septiembre se realizará en todo el país el ejercicio de Protección Civil que busca conmemorar los terremotos de 1985 y 2017.

La hora exacta será a las 12:00 horas (tiempo del centro del país), por lo que ve alistando tu fin de semana para que participes y no te agarre desprevenido.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Qué mensaje llegará a los teléfonos por el Segundo Simulacro Nacional?

El Servicio Sismológico Nacional (SS) informó que participará en el Segundo Simulacro Nacional emitiendo un mensaje en específico con las siguientes características:

  • Mensaje: “Sismo hipotético en el Golfo de Tehuantepec de magnitud 7.6 con epicentro de 75 km al suroeste de Tonalá, Chiapas”
  • Toma en cuenta que tendrá la leyenda: “#2doSimulacroNacional2026″

Lista de magnitudes del Segundo Simulacro Nacional 2026 por estado

Toma en cuenta que, para este año, el Simulacro Nacional será especial. Primero porque será el primero en día sábado; segundo, el ejercicio será diferente por estado.

Sí, como lo puedes leer, no todos los estados recibirán el mismo mensaje ni notificación, es por eso que aquí te dejamos todos los detalles:

Zona Centro

  • Simulacro de sismo con hipótesis de magnitud 7.7 en Tehuacán, Puebla
  • Estados: Ciudad de México (CDMX), Colima, Estado de México (Edomex), Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, Tlaxcala y Veracruz

Zona Noroeste

  • Simulacro de sismo con hipótesis de magnitud 7.1 en Mexicali, Baja California
  • Estados: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sonora y Sinaloa

Zona Noreste

  • Simulacro con sismo con hipótesis de magnitud 5.2 en Allende, Nuevo León
  • Estados: Aguascalientes, Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas

Península de Yucatán

  • Simulacro con sismo con hipótesis de magnitud de 7.0 en Cabo Catoche/Isla Contoy
  • Estados: Campeche, Quintana Roo y Yucatán

Golfo de Tehuantepec

  • Simulacro de sismo con hipótesis de magnitud de 7.6 en Tonalá, Chiapas
  • Estado: Chiapas, Oaxaca y Tabasco

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.

Tags relacionados
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!

LO MÁS VISTO