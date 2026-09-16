Un grupo de pescadores que navegaba frente a las costas de Ensenada, Baja California, se encontró un extraño artefacto flotando en el mar, cuya forma generó sospechas de que podría tratarse de un misil o proyectil militar.

Los tripulantes reportaron el hallazgo a la Secretaría de Marina (Semar), que movilizó una embarcación para asegurar el objeto que se encontraba en el mar.

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Pescadores encuentran extraño artefacto en el mar de Ensenada

El hallazgo ocurrió cuando la tripulación de una embarcación pesquera realizaba actividades frente a las costas de Ensenada.

De acuerdo con las versiones difundidas sobre el caso, los pescadores buscaban marlín cuando observaron un objeto de grandes dimensiones flotando en el agua.

Por su forma y características, los tripulantes consideraron que podía tratarse de un misil táctico o algún tipo de proyectil utilizado con fines militares, por lo que decidieron no acercarse y dieron aviso a las autoridades marítimas.

Uno de los pescadores expresó preocupación ante la posibilidad de que el artefacto pudiera explotar y los riesgos para las personas que iban en la embarcación.

Secretaría de Marina aseguró el artefacto en mar de Ensenada

Tras recibir el aviso, miembros de la Secretaría de Marina acudieron al punto señalado a bordo de una embarcación tipo Defender de la Armada de México.

Los elementos navales se hicieron cargo del artefacto y lo retiraron del agua para evitar que permaneciera como un posible riesgo para otras embarcaciones que transitan por la zona.

Por ello, hasta el momento las autoridades no han establecido públicamente qué tipo de objeto fue localizado, cuál sería su procedencia ni cómo terminó flotando frente a las costas de Ensenada.

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