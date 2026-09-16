Everardo Maldonado Castillo, abogado especialista en derecho civil: “Si el albacea no cumple los plazos, lo puedes correr”

El abogado Everardo Maldonado Castillo señala que el albacea no cuenta con un plazo indeterminado para concluir la gestión de una herencia en México. Durante el Mes del Testamento, el especialista confirmó que la ley permite remover legalmente al administrador si incumple los tiempos fijados.

Evitar que el patrimonio quede congelado o sufra deterioro requiere aplicar los límites normativos frente a la inacción del encargado. Esta herramienta legal protege los derechos de la familia para agilizar la repartición de los bienes.

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¿Cuáles son los plazos legales que tiene un albacea para tramitar la herencia?

El Código Civil establece un periodo determinado para que la persona designada liquide deudas, forme el inventario y entregue las propiedades correspondientes. El especialista Everardo Maldonado Castillo señala que la administración no constituye un encargo eterno ni sujeto a la voluntad personal del responsable.

El procedimiento sucesorio se rige bajo plazos estrictos y condiciones normadas para garantizar su conclusión:

El artículo 1737 del Código Civil indica que el encargo dura un año a partir de su aceptación o de la resolución de litigios sobre el testamento.

o de la resolución de litigios sobre el testamento. Los herederos pueden conceder una ampliación únicamente por causa justificada, la cual no debe exceder un año extra.

Las reformas procesales vigentes en las entidades federativas pueden ajustar los términos temporales exactos del trámite.

¿Cómo remover al albacea cuando se vencen los plazos de la sucesión?

El vencimiento de los términos legales faculta a los interesados a promover la terminación de la gestión ante el juez del conocimiento. El artículo 1745 del Código Civil contempla la conclusión de las funciones por el simple transcurso del tiempo fijado o por revocación directa.

Sustituir al administrador negligente exige acreditar las omisiones cometidas durante el procedimiento judicial:

Documentar el retraso en la presentación del inventario, avalúo o proyecto de partición dentro del periodo anual. Solicitar al tribunal la declaración de remoción por incumplimiento de las obligaciones del encargo. Nombrar a un nuevo albacea mediante la junta de herederos para reactivar la entrega de la masa hereditaria.

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