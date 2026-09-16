Apagón eléctrico CFE deja a oscuras varias zonas de México este 17 de septiembre; lista de municipios sin luz

Un apagón eléctrico afectará a varias colonias en el municipio de San Cristóbal de las Casas en el estado de Chiapas, según informó la Comisión Federal de Electricidad (CFE). En esta zona del país se deben de realizar regularmente trabajos de mantenimiento, ya que las altas temperaturas y lluvias que se registran en la entidad provocan daños y desgaste a la red eléctrica.

En esta ocasión, la CFE realizará un corte de luz programado que durará aproximadamente seis horas. Tiempo en el que los técnicos de la compañía de luz realizarán los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo esenciales para modernizar el sistema y garantizar la continuidad del suministro de energía y reduciendo el riesgo de apagones masivos repentinos.

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Colonias donde hay un apagón de la CFE hoy

En un comunicado, la CFE en Chiapas informó a los habitantes del municipio de San Cristóbal de las Casas que el corte de luz temporal se realizará este jueves 17 de septiembre entre las 10:00 de la mañana y concluyendo alrededor de las 16:00 horas de este mismo jueves. Las colonias afectadas son las siguientes:

Zona Centro

Santa Lucía

San Antonio

Guadalupe

Cuxtitali

La Garita

La Candelaria

Apagón eléctrico 17 de septiembre CFE anuncia apagón eléctrico el 17 de septiembre. (Getty Images)

¿Qué hacer horas antes de que se corte la luz?

Para evitar afectaciones en tus aparatos eléctricos y en las labores que debes realizar en tu día, la CFE brinda las siguientes recomendaciones:

Carga la batería de tu celular , computadora, laptop o tablet; así como, algunas baterías externas.

, computadora, laptop o tablet; así como, algunas baterías externas. Desconecta los aparatos eléctricos sensibles a las variaciones de voltaje.

sensibles a las variaciones de voltaje. Mantén cerrado el refrigerador para que se conserve la temperatura y tus alimentos no se echen a perder

para que se conserve la temperatura y tus alimentos no se echen a perder Ten a la mano velas y lámparas en caso de ser necesario

Recuerda que si la luz no regresa en el plazo que indicó la CFE, puedes hacer tu reporte llamando al 071.

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