Dorian Olivo: Datos clave de la desaparición del alumno de la UAEM Morelos que revive tras el caso Claudia Tacoronte

Dorian Olivo sigue desaparecido. El lamentable feminicidio de la estudiante española Claudia Tacoronte volvió a poner en la mira a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), ya que en lo que va del año no se trata de la única víctima de feminicidio relacionada a esta institución, sino de la cuarta, pues se suma a los casos de Kimberly Ramos, Karol Toledo y Michelle Itzayana Fuentes.

Pero eso no es todo, además Dorian Alí Olivo Rodríguez, quien también era estudiante de la Facultad de Nutrición de la UAEM Morelos, sigue desaparecido desde el pasado 2 de junio. Te contamos los detalles de este caso.

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Cronología de la desaparición de Dorian Olivo

De acuerdo con la información difundida, el pasado 2 de junio, el joven universitario habría viajado hacia la zona de Tres Marías en compañía de una mujer llamada Marisol, que era amiga de una prima del joven, pero no era cercana. Sin embargo, el chico accedió a llevarla en su vehículo a cobrar un dinero, pero nunca regresaron.

Familiares señalan que la última ubicación registrada por el teléfono celular de Dorian se localizó en un entronque vial ubicado entre los municipios de Cuernavaca y Huitzilac, zona donde se perdió la comunicación con el estudiante de 20 años de edad.

@tvaztecamorelos A tres meses de la desaparición de Dorian Ali, estudiantes de nutrición alzan la voz para que la autoridades del gobierno de Margarita González Saravia, agilicen su búsqueda. Desgobierno Inseguridad UAEM MorelosViolento ♬ sonido original - TVAztecaMorelos - TVAztecaMorelos

Comunidad de la UAEM exigen a las autoridades seguridad en la entidad

Tras el feminicidio de Claudia Tacoronte, la comunidad estudiantil de la UAEM salió a marchar a las calles para exigir a las autoridades que reconozcan que el asesinato de l estudiante española no es un caso aislado, sino que la UAEM ya carga con una historia de estudiantes asesinadas y desparecidos.

Viridiana Anaid Morales estudiante de psicología desaparecida (2012)

estudiante de psicología desaparecida (2012) María Fernanda (2018)

(2018) Mercedes Hernández Ramos , estudiante de la sede de la UAEM en Jojutla Escuela de estudios superiores ( 2018)

, estudiante de la sede de la UAEM en Jojutla Escuela de estudios superiores ( 2018) Mariana Leticia (2019)

(2019) Aylin Rodríguez (2025)

(2025) Kimberly Joselin Ramos (2026)

(2026) Karol Toledo (2026)

(2026) Michelle Itzayana Fuentes (2026)

(2026) Dorian Alí Olivo desaparecido(2026)

¿Qué se sabe hasta ahora del caso Dorian Olivo?

Hasta el momento existe una mujer detenida y vinculada a proceso por el posible delito de desaparición forzada en contra de Dorian Olivo. Sin embargo, no se ha logrado dar con el paradero del joven estudiante de la UAEM Morelos.

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