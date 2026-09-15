Rescatan a gatos, perro, tortuga y hámster que vivían en malas condiciones en Jalisco

Cada vez es más común que las personas denuncien casos de maltrato animal y la Fiscalía del Estado de Jalisco realizó un cateo en un domicilio para rescatar a varios animales que se encontraban viviendo en malas condiciones.

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Rescatan a animales que sufrían maltrato

Luego de recibir una denuncia anónima, la Fiscalía acudió a un inmueble en la colonia Blanco y Cuéllar donde encontraron cuatro gatos adultos, seis gatos cachorros, una perra, tres tortugas y un hámster.

Los animales no tenían agua ni alimento y uno de ellos tenía un tumor expuesto, se solicitó a los dueños que entregaran a las diferentes especies pero ante la negativa se tuvo que solicitar una orden de cateo.

Todos los animales fueron trasladados a las instalaciones de la Unidad de Bienestar Animal donde se les brindará atención médica y se les realizarán exámenes para conocer su situación de salud.

🐾 Una denuncia anónima por crueldad contra los animales permitió a la Agencia Ministerio Público Especializada en Crueldad Contra los Animales, obtener un cateo en Guadalajara. Durante el operativo fueron resguardados 15 animales: 11 gatos, un canino, tres tortugas y un hámster. pic.twitter.com/xOOxQGn93t — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) September 13, 2026

El maltrato animal es un delito

Es importante mencionar que en Jalisco, maltrato y la crueldad animal están tipificados como delitos en el Código Penal del Estado (artículos 305 al 308) y las sanciones van desde los 6 meses hasta los 5 años de prisión y multas de hasta mil Unidades de Medida y Actualización (UMAs).

Algunas de las conductas que son consideradas delito están golpear, mutilar, causar lesiones, abandonar en la vía pública o no brindar agua, alimento, refugio y atención veterinaria.

Para denunciar casos de maltrato puedes llamar al 911 o acudir directamente a la Fiscalía o a las agencias del Ministerio Público para que se inicie una carpeta de investigación.

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