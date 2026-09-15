Estudiantes de la UAEM marchan por justicia para Claudia Tacoronte, asesinada en Cuautla| VIDEO

Estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) salieron este martes a las calles para exigir justicia por el feminicidio de Claudia Tacoronte, estudiante española de intercambio, que fue asesinada durante el fin de semana en el municipio de Cuautla.

La movilización comenzó en el campus Chamilpa de la UAEM en Cuernavaca y tiene como destino el Zócalo de la capital de Morelos, donde los participantes buscan hacer visible su exigencia de justicia y el reclamo para que el caso Claudia Tacoronte, sea esclarecido.

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🚨#AlertaADN



Alumnos de la UAEM marchan hacia el Zócalo de Cuernavaca para exigir justicia por el feminicidio de Claudia Tacoronte pic.twitter.com/yPQo3RNU2F — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 15, 2026

VIDEO: Estudiantes de la UAEM marchan en Cuernavaca para exigir justicia para Claudia Tacoronte





La comunidad universitaria se moviliza tras el asesinato de Claudia Tacoronte, una mujer de 21 años que realizaba una estancia académica en Morelos. El crimen generó consternación entre estudiantes y autoridades universitarias, además de provocar reacciones en México y España como en la Universidad de granada.

Durante la marcha, los estudiantes lanzan consignas para exigir que el feminicidio no quede impune y que las autoridades investiguen los hechos hasta identificar y llevar a la justicia a los responsables.

La movilización también representa un llamado a la comunidad universitaria para garantizar condiciones de seguridad para quienes realicen actividades académicas en el Estado,

📌 La comunidad universitaria de luto, otra vez



Claudia Tacoronte, estudiante española que había llegado en agosto a la UAEM, fue localizada sin vida frente a la Casa de Cultura de Cuautla; la Fiscalía investiga como feminicidio.



Su caso se suma a una lista que ya preocupa: 4… pic.twitter.com/OGkDqPLXGa — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 15, 2026

Esta movilización se lleva a cabo mientras continúan las investigaciones de las autoridades de Morelos acerca del asesinato de la estudiante española. El caso Claudia Tacoronte ha colocado nuevamente en el centro la discusión de la violencia contra las mujeres y la seguridad de estudiantes, particularmente quienes llegan a Morelos mediante programas de intercambio académico.

La comunidad universitaria salió a las calles para convertir el dolor y la indignación en una exigencia pública: Justicia para Claudia y su familia; ¿qué acciones deberán tomar las autoridades para evitar que otro caso como este vuelva a ocurrir?

🚨💔 “¿Por qué nadie hace nada?”



💔 La hermana de Claudia Tacoronte exige justicia tras el feminicidio de la estudiante española en Morelos y cuestiona la violencia contra alumnas de la UAEM. En siete meses, cuatro estudiantes han sido asesinadas pic.twitter.com/pPnMqBtvKn — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 15, 2026

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