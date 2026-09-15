Cancelan fiestas patrias en varios municipios de México por violencia: Lista completa

Las fiestas patrias del 15 y 16 de septiembre son de las fechas más esperadas por los mexicanos que disfrutan de las verbenas, conciertos y la Ceremonia del Grito; lamentablemente, en al menos ocho municipios de México estas celebraciones quedaron canceladas.

La violencia y la inestabilidad política obligaron a las autoridades de Oaxaca y Sinaloa a suspender los festejos patrios para evitar enfrentamientos que pongan en riesgo la vida de los pobladores En adn Noticias, te compartimos cuáles son los municipios que cancelan las fiestas patrias hoy.

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¿Dónde cancelaron las fiestas patrias en Sinaloa?

Sinaloa es una de las entidades que se mantiene con los mayores índices de violencia en México, debido a los enfrentamientos entre facciones del crimen organizado. De hecho, debido a esta ola de violencia, desde 2024, el entonces gobernador Rubén Rocha Moya había cancelado los festejos masivos y el concierto del Grito de Independencia.

Aunque este 2026 se anunció que volvería a haber Ceremonia del Grito en la capital sinaloense, hay al menos un municipio que canceló los festejos patrios por la violencia: Escuinapa.

¿Dónde cancelaron las fiestas patrias en Oaxaca?

Otro caso es el estado de Oaxaca, donde las autoridades de al menos cinco municipios también optaron por cancelar las fiestas patrias, toda vez que las condiciones de violencia e inestabilidad política convierten a las concentraciones masivas en una zona de alto riesgo para la población.

Los municipios de Oaxaca en los que se canceló la Ceremonia del Grito son los siguientes:

Santiago Choápam

Mazatlán Villa de Flores

Santa María Atitlán

Santa María Apazco

San Martín Itunyoso

Actualmente, en estos municipios de Oaxaca se registran disputas entre ayuntamientos y agencias comunitarias que hacen imposible que se lleven a cabo las verbenas mexicanas del 15 de septiembre.

Cancelan fiestas patrias en Nuevo Léon

En el caso de Nuevo Léon, las autoridades informaron que se cancelan las fiestas patrias para priorizar la seguridad de los pobladores. El muniipio afectado es:

General Treviño

¿Dónde cancelan la fiesta del Grito en el Edomex?

En el Edomex, las fiestas patrias quedaron canceladas en el municipio de Temascalcingo. Las autoridades tomaron esta decisión luego de la explosión de pirotecnia, ocurrida el 5 de septiembre, en la que murieron 11 pobladores.

Cancelan las fiestas patrias en Chihuahua

En el estado de Chihuahua también se cancelaron las fiestas patrias por motivo de violencia e inestabilidad politica en el municipio de Nonoava.

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