Es oficial: Grupo Frontera dará el Grito de Independencia en Guadalajara este 15 de septiembre

Canciones como “No se va” y “Un x100to” sonarán este 15 de septiembre en pleno Centro Histórico de Guadalajara gracias a la presentación de Grupo Frontera, quien encabezará el cierre musical de las Fiestas Patrias con un concierto gratuito en la Plaza de la Liberación.

La presentación fue confirmada por el gobernador Pablo Lemus Navarro, quien también señaló que para esa noche se prepara un operativo especial de seguridad, además de una extensión de horario en Mi Tren para facilitar el regreso de los asistentes.

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¿A qué hora cantará Grupo Frontera en Guadalajara?

De acuerdo con información difundida por el Gobierno de Jalisco, Pablo Lemus señaló que encabezará el tradicional Grito de Independencia a las 21:00 horas.

Inmediatamente después de dicho acto, y los tradicionales fuegos artificiales, el grupo originario de Texas, tomará el escenario principal de la Plaza de la Liberación para iniciar su participación en punto de las 21:15 horas.

Previo a la participación del grupo mexico-americano, el evento contará con participaciones de otros grupos como:

Los Tropical Yeah - 17:00 horas

Mariachi Voz de mi Tierra - 18:00 horas

Sonora Vainilla - 19:00 horas

Los Hermanos Barca - 20:00 horas

🇲🇽Va la cartelera de eventos para este 15 de septiembre en Guadalajara:https://t.co/7yChDtbAwR pic.twitter.com/ttx5cC1Xbg — Dónde Hay Feria (@DondeHayFeria) September 10, 2026

¿Qué objetos no se podrán ingresar al festejo?

Antes de acudir también conviene revisar qué se puede llevar. Visita Jalisco, sitio oficial de la Secretaría de Turismo estatal, recomienda utilizar bolsos o mochilas pequeñas y señala que no estará permitido ingresar con:

Alimentos y bebidas

Pirotecnia

Objetos punzocortantes

Paraguas

Sillas

Cinturones con hebillas grandes

Sustancias nocivas

La misma información oficial recomienda no acudir con menores de tres años debido a las características del evento y la concentración de personas.

Habrá casi 2 mil 500 oficiales por las Fiestas Patrias

La celebración estará acompañada por un operativo especial. De acuerdo con el Gobierno de Jalisco, casi 2 mil 500 oficiales participarán en las acciones preparadas tanto para el Grito como para el desfile del 16 de septiembre.

El despliegue contempla la coordinación de los tres niveles de gobierno, así como la participación de:

Corporaciones de seguridad

Fuerzas Armadas

Protección Civil

Salud

Servicios públicos

Para el día siguiente también habrá cambios. Según autoridades municipales el tradicional desfile comenzará a las 10:00 horas del 16 de septiembre y tendrá una nueva ruta por avenida Juárez-Vallarta, en lugar del recorrido por avenida Chapultepec.

Mi Tren tendrá horario extendido este 15 de septiembre

Quienes regresen en transporte público tendrán más tiempo para salir del Centro Histórico. SITEUR Jalisco confirmó en su cuenta oficial que las Líneas 1, 2 y 3 de Mi Tren ampliarán el servicio hasta la 1:00 de la madrugada del miércoles 16 de septiembre.

El organismo pidió a los usuarios tomar en cuenta el cambio y planear sus traslados con anticipación. De esta forma, quienes permanezcan durante el concierto de Grupo Frontera tendrán una opción adicional para regresar al terminar los festejos.

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