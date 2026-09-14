Hallan sin vida a la última persona desaparecida tras volcadura de lancha en Catazajá, Chiapas

La Secretaría de Protección Civil de Chiapas confirmó que fue localizada la última persona que permanecía como desaparecida tras la volcadura de una lancha en el municipio de Catazajá.

Durante las primeras horas de este lunes 14 de septiembre, por medio de su cuenta de X, las autoridades detallaron que se localizó el cuerpo de un hombre de 41 años en el ejido de Paraíso.

“Posteriormente fue trasladado al municipio de Catazajá para continuar con los procedimientos correspondientes. Expresamos nuestras condolencias y solidaridad a familiares y seres queridos ante esta lamentable pérdida”, se pudo leer.

🚨 Catazajá | Actualización



A las 06:40 horas, personal de Protección Civil Municipal en coordinación con pobladores de distintos ejidos y sus embarcaciones, logró rescatar el cuerpo de la persona reportada como no localizada en el ejido Paraíso. pic.twitter.com/jHaMagf8rn — Secretaría de Protección Civil de Chiapas (@pcivilchiapas) September 14, 2026

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¿Qué pasó en Catazajá, Chiapas?

El domingo 13 de septiembre se dio a conocer que estaba la búsqueda activa de una persona en toda la entidad, luego de que permanecía desaparecida tras rescatar a cuatro más con vida en una laguna del municipio de Catazajá.

Protección Civil informó que acudieron a la zona tras el reporte del hundimiento de la embarcación, misma que se encontraba realizando un recorrido, pero al virar, sufrió la volcadura.

¿Qué hacer si una lancha se vuelva en una laguna?

Si te encuentras en una situación como la que se vivió en Chiapas, es importante mencionar que Protección Civil recomienda realizar las siguientes acciones.

Al momento de volcar de una lancha

Protégete al caer y busca estar lo más lejos posible del motor o de la propela

Manten la calma y flota: lo mejor es que lleves chaleco salvavidas y que procures no tragar agua

Si el accidente ocurre en un grupo, trata de localizar a todos los acompañantes

Seguridad en el agua

Permanece junto a la lancha

No intentes nadar hacia la orilla al menos que estés cerca porque te puedes agotar

Llamadas de auxilio

Haz señales de ayuda

Conserva energía

Después de salir del agua

En caso de ser localizado, es importante acudir a una revisión médica

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