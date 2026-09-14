En Zacatecas crean listas para bloquear periodistas y voces críticas; Article 19 denuncia y exige investigación

La libertad de expresión se encuentra nuevamente en jaque en México, luego de que se diera a conocer que presuntos integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas habría elaborado y usado una lista para bloquear a periodistas, defensores de derechos humanos y voces críticas contra el gobierno local.

Ante esto, la organización Article 19 México y Centroamérica condenó y denunció la acción al asegurar que atenta contra la libertad de expresión, así como el derecho a defender los derechos humanos.

“La lista no sólo habría sido utilizada como un mecanismo de bloqueo informativo, sino que incorpora información personal y, en algunos casos, datos sensibles (...) representa una grave afectación a la privacidad, la protección de datos personales, la seguridad, la libertad de expresión (...) genera un efecto inhibitorio frente al cuestionamiento y al escrutinio”, se pudo leer en el comunicado.

ARTICLE 19 condena la elaboración y uso, por parte de autoridades de Zacatecas, de una lista que perfila a periodistas, personas defensoras y otras voces consideradas “críticas” del gobierno estatal.



Exigimos al @gobiernozac esclarecer el origen, finalidad, uso y responsables de… pic.twitter.com/xLrHQZR6YN — ARTICLE 19 México y Centroamérica (@article19mxca) September 13, 2026

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Utilizan lista de periodistas en Quinto Informe de Gobierno de Zacatecas

De acuerdo a la investigación que realizó la organización, las fichas fueron utilizadas durante el Quinto Informe de Gobierno de David Monreal Ávila, para impedir acceso o excluir a periodistas que podrían ser críticos a la administración local.

En las imágenes y documentos se pude ver que aparecen fotografías de las personas clasificadas con “conflictos sociales y políticos, así como nombre, teléfonos, domicilios, características y placas de vehículos, RFC y referencias personas.

“En algunos casos, además, incluyen datos relativos al estado de salud, así como anotaciones sobre posicionamientos políticos, actividades de protesta o la relación de las personas señaladas con el gobierno estatal”, continuó.

Verónica Trujillo y Luis Chávez, los principales casos de las listas en Zacatecas

Verónica Trujillo y Luis Chávez, periodistas independientes, fueron incluidos en las listas del Gobierno de Zacatecas, quien calificaron de “indignante” los hechos.

En el caso de Trujillo Jiménez, ésta denunció que la fotografía que está en la lista corresponde al momento en que acudió a la Fiscalía del estado a presentar una denuncia.

Por su parte, Chávez informó que no es la primera vez que “se busca limitar o negar” el acceso a una cobertura periodística, así como a un hostigamiento contra su familia.

Article 19 exige investigación y sanciones a los creadores de las listas

Finalmente, la organización pidió al gobernador David Monreal, a la secretaria general del Gobierno de Zacatecas, así como la Secretaría de Seguridad Pública hacer públicos todos los detalles de la creación de estas listas, así como suspender cualquier exclusión a periodistas.

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