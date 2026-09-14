Lluvias fuertes inundarán a México hoy; así afectará el monzón al clima

Las lluvias no se detendrán en México durante las próximas semanas, y de acuerdo con los pronósticos del clima, el monzón nuevamente hará de las suyas hoy lunes 14 de septiembre, por lo que en Azteca Noticias te recomendamos abrigarte bien y no olvidar el paraguas.
Además, es mejor que vayas preparándote si conduces o viajas en el Metro CDMX porque las lluvias torrenciales seguramente paralizarán la circulación.
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¿En dónde lloverá muy fuerte hoy 14 de septiembre?
El monzón mexicano provocará lluvias fuertes en:
- Sinaloa
- Baja California Sur
- Sonora
- Chihuahua
- Durango
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Nayarit
- Colima
- Guanajuato
- Guerrero
- Querétaro
- Hidalgo
- Estado de México
- Ciudad de México
Onda tropical 39 causará afectos en México
La onda tropical también afectará significativamente al país, ya provocará caída de granizo y tormentas eléctricas tanto en la CDMX como en el Edomex y la Península de Yucatán.
¿Qué pasó con la tormenta tropical Norbert?
La tormenta Norbert, que en un primer momento se creía que iba a evolucionar a huracán categoría 1, se aleja de las costas mexicanas, mientras se degrada a depresión tropical.
Sin embargo, en el océano Pacífico ya comienza a formarse un nuevo ciclón tropical, justo frente a las costas de Guerrero, aunque bastante lejos.
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