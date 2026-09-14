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Lluvias fuertes inundarán a México hoy; así afectará el monzón al clima

Las lluvias apenas comienzan y hoy prometen caer de manera torrencial en el Valle de México; estos son los pronósticos del clima

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2 minutos lectura
Escrito por: Adriana Pacheco

Las lluvias no se detendrán en México durante las próximas semanas, y de acuerdo con los pronósticos del clima, el monzón nuevamente hará de las suyas hoy lunes 14 de septiembre, por lo que en Azteca Noticias te recomendamos abrigarte bien y no olvidar el paraguas.

Además, es mejor que vayas preparándote si conduces o viajas en el Metro CDMX porque las lluvias torrenciales seguramente paralizarán la circulación.

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¿En dónde lloverá muy fuerte hoy 14 de septiembre?

El monzón mexicano provocará lluvias fuertes en:

  • Sinaloa
  • Baja California Sur
  • Sonora
  • Chihuahua
  • Durango
  • Zacatecas
  • Aguascalientes
  • Nayarit
  • Colima
  • Guanajuato
  • Guerrero
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Estado de México
  • Ciudad de México

Onda tropical 39 causará afectos en México

La onda tropical también afectará significativamente al país, ya provocará caída de granizo y tormentas eléctricas tanto en la CDMX como en el Edomex y la Península de Yucatán.

¿Qué pasó con la tormenta tropical Norbert?

La tormenta Norbert, que en un primer momento se creía que iba a evolucionar a huracán categoría 1, se aleja de las costas mexicanas, mientras se degrada a depresión tropical.

Sin embargo, en el océano Pacífico ya comienza a formarse un nuevo ciclón tropical, justo frente a las costas de Guerrero, aunque bastante lejos.

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