Lluvias fuertes inundarán a México hoy; así afectará el monzón al clima

Las lluvias no se detendrán en México durante las próximas semanas, y de acuerdo con los pronósticos del clima, el monzón nuevamente hará de las suyas hoy lunes 14 de septiembre, por lo que en Azteca Noticias te recomendamos abrigarte bien y no olvidar el paraguas.

Además, es mejor que vayas preparándote si conduces o viajas en el Metro CDMX porque las lluvias torrenciales seguramente paralizarán la circulación.

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¿En dónde lloverá muy fuerte hoy 14 de septiembre?

El monzón mexicano provocará lluvias fuertes en:

Sinaloa

Baja California Sur

Sonora

Chihuahua

Durango

Zacatecas

Aguascalientes

Nayarit

Colima

Guanajuato

Guerrero

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Ciudad de México

Onda tropical 39 causará afectos en México

La onda tropical también afectará significativamente al país, ya provocará caída de granizo y tormentas eléctricas tanto en la CDMX como en el Edomex y la Península de Yucatán.

⚠️⛈️ En estados del noroeste, norte, occidente, sur y sureste de #México 🇲🇽, se pronostican #Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, durante las próximas tres horas.



🤓 Más información en las imágenes 👇 pic.twitter.com/PhXpLu8YSg — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 14, 2026

¿Qué pasó con la tormenta tropical Norbert?

La tormenta Norbert, que en un primer momento se creía que iba a evolucionar a huracán categoría 1, se aleja de las costas mexicanas, mientras se degrada a depresión tropical.

Sin embargo, en el océano Pacífico ya comienza a formarse un nuevo ciclón tropical, justo frente a las costas de Guerrero, aunque bastante lejos.

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