Si todavía no sabes dónde celebrar el Grito de Independencia este 15 de septiembre, la alcaldía Venustiano Carranza ya puso una opción bastante tentadora sobre la mesa.

Y es que la demarcación prepara una noche de música en la que habrá norteño, cumbia y salsa; aquí en adn noticias te contamos cómo está conformada la cartelera de la Venustiano carranza.

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¿Qué artistas estarán en el Grito de Independencia de Venustiano Carranza?

La alcaldía confirmó que tres grandes nombres serán los encargados de amenizar la noche del 15 de septiembre:

Los Tigres del Norte

La Sonora Dinamita

Maelo Ruiz

Así que habrá opciones para prácticamente todos los gustos: desde los clásicos de la música norteña hasta la cumbia y la salsa.

La presentación de los artistas forma parte del festejo por el Grito de Independencia 2026 y, de acuerdo con la propia demarcación, estos conciertos serán totalmente gratis.

Eso sí, debes de llegar temprano para poder tener un buen lugar y ver de cerca a las agrupaciones y cantar a todo pulmón los temas más icónicos de los jefes de jefes, la sonora Dinamita y Maelo Ruíz.

¿Cuándo y dónde será el concierto gratis de Venustiano Carranza?

La celebración será el martes 15 de septiembre de 2026, en la explanada de la Alcaldía Venustiano Carranza, ubicada en Francisco del Paso y Troncoso 219, colonia Jardín Balbuena, CDMX.

Los conciertos comenzarán a partir de las 18:00 horas, por ahora, la alcaldía no ha dado a conocer el horario específico en el que subirá al escenario cada artista, por lo que habrá que esperar para conocer el orden de las presentaciones.

¿Habrá Ley Seca en Venustiano Carranza por el Grito de Independencia?

Y si ya estás pensando en lanzarte al festejo para cantar con Los Tigres del Norte, La Sonora Dinamita y Maelo Ruiz, seguramente también te estás preguntando si podrás comprar bebidas alcohólicas durante las Fiestas Patrias.

Hasta el momento, no se ha confirmado una Ley Seca en Venustiano Carranza para el 15 de septiembre de 2026.

La medida no se aplica automáticamente en toda la CDMX, por lo que habrá que esperar los avisos oficiales de la alcaldía y la publicación correspondiente en la Gaceta Oficial para saber si habrá alguna restricción en la venta de alcohol.

Así que ya sabes, si este 15 de septiembre quieres gritar “¡Viva México!” y de paso cantar a todo pulmón, Venustiano Carranza ya puso el escenario y el cartel; ahora solo falta decidir si vas a cantar, bailar o hacer las dos cosas… porque con Los Tigres del Norte, la Sonora Dinamita y Maelo Ruiz, quedarse sentado va a estar complicado.

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