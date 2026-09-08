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Mes del testamento 2026: Lista de precios por estado

Durante este periodo, las notarías de todo el país ofrecen beneficios especiales como descuentos de hasta el 50%, asesoría gratuita y horarios de atención extendidos.

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2 minutos lectura
Escrito por: Majo Santillán González

Septiembre es el Mes del Testamento en México. Esta campaña a nivel nacional es coordinada por la Secretaría de Gobernación (Segob) y el Colegio de Notarios, y se realiza todos los años con el objetivo de fomentar la cultura de previsión y certeza jurídica.

Durante este periodo, las notarías de todo el país ofrecen beneficios especiales como descuentos de hasta el 50%, asesoría gratuita y horarios de atención extendidos.

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Mes del testamento en México: ¿Cuáles son los precios en septiembre 2026?

El testamento durante septiembre tendrá un costo distinto en cada entidad, y esta es la lista de los que ya fueron establecidos:

  • Aguascalientes: 2 mil pesos
  • Baja California: Mil 500 pesos
  • Baja California Sur: 2 mil 600 pesos
  • Campeche: 2 mil 500 pesos
  • Chiapas: Mil pesos
  • Ciudad de México: 3 mil 800 pesos
  • Coahuila: Mil 500 pesos
  • Guerrero: Mil 500 pesos más IVA
  • Hidalgo: 2 mil 900 pesos
  • Jalisco: 2 mil 300 pesos
  • Michoacán: 2 mil 480 pesos
  • Morelos: Mil 300 pesos más IVA
  • Nayarit: 4 mil 100 pesos
  • Nuevo León: 2 mil 500 pesos
  • Puebla: Mil 800 pesos
  • Querétaro: 3 mil pesos
  • San Luis Potosí: 2 mil pesos
  • Tabasco: 2 mil 500 pesos más IVA
  • Yucatán: 2 mil 450 pesos

Para realizar el trámite en cualquier notaría del país, la persona interesada únicamente necesita acudir con la siguiente documentación básica e información personal: identificación oficial vigente con fotografía (INE o pasaporte), Clave Única de Registro de Población (CURP), acta de nacimiento y datos completos de los herederos y del albacea designado.

¿Desde que edad se puede hacer un testamento?

En México, un testamento se puede hacer a partir de los 16 años de edad en la mayor parte del país, incluida la Ciudad de México.

  • Edad mínima: 16 años según el Código Civil Federal y la ley de la Ciudad de México. En algunos estados específicos la edad puede cambiar a los 14 años (como en Puebla o Tlaxcala) o hasta los 18 años (como en Jalisco).
  • Requisitos básicos: Estar en pleno uso de tus facultades mentales y presentar una identificación oficial.

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