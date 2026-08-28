La promoción de INAPAM para este grupo de adultos mayores con descuentos en boletos de Volaris y hoteles para septiembre 2026

Los adultos mayores de 60 años con credencial del INAPAM acceden a membresías gratuitas con 20 % de descuento en vuelos de Volaris y tarifas preferenciales en hospedaje para septiembre 2026.

El convenio del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores con la aerolínea exenta el pago de suscripción anual. El beneficio permite reducir el costo de la tarifa base en viajes nacionales e internacionales y reservar paquetes turísticos en la plataforma yavas.com durante las fiestas patrias.

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¿En qué consiste la alianza entre el INAPAM y Volaris que ofrece rebajas en viajes y hospedaje?

El acuerdo estratégico entre el INAPAM y la empresa aérea beneficia a la población de la tercera edad mediante la entrega sin costo del pase individual v.club. Esta herramienta de ahorro ofrece distintos beneficios para los adultos mayores:

Membresía v.club anual sin costo de suscripción para personas de 60 años en adelante.

de suscripción para personas de 60 años en adelante. Descuento del 20 % en boletos: aplicado directamente sobre la tarifa base de los vuelos nacionales e internacionales de Volaris.

aplicado directamente sobre la tarifa base de los vuelos nacionales e internacionales de Volaris. Acceso a ofertas exclusivas: tarifas preferenciales y promociones de remate en días jueves dentro del portal de la aerolínea.

tarifas preferenciales y promociones de remate en días jueves dentro del portal de la aerolínea. Descuentos en hoteles: paquetes de hospedaje contratados mediante el sitio yavas.com.

Volaris Inapam ofrece junto a la aerolínea descuentos en vuelos y paquetes turísticos para adultos mayores. (Volaris)

¿Cómo registrar la tarjeta del INAPAM para volar con 20 % de descuento en Volaris?

La validación del beneficio coordinado por el INAPAM requiere realizar un registro digital único en la plataforma oficial de la compañía aérea. El trámite de activación contempla esos simples pasos:

Creación de cuenta: registrarse en volaris.com en la modalidad v.club con los datos exactos de la identificación oficial.

registrarse en volaris.com en la modalidad v.club con los datos exactos de la identificación oficial. Envío de expediente: adjuntar fotos legibles de la credencial del INAPAM vigente y de la identificación oficial (INE o pasaporte) en la sección “V.Club Inapam” del Centro de Ayuda.

adjuntar fotos legibles de la credencial del INAPAM vigente y de la identificación oficial (INE o pasaporte) en la sección “V.Club Inapam” del Centro de Ayuda. Confirmación por correo: recibir la validación del perfil en un lapso de 48 horas para comprar boletos con la rebaja activada.

Para la compra presencial en aeropuertos o por centro telefónico, la aerolínea aplica una rebaja del 10 % sobre la tarifa base. La Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) y los servicios adicionales deben liquidarse en su totalidad sin descuento.

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