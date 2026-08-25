Si quieres armar tu super y ahorrar dinero, en Walmart por el Martes de Frescura las frutas y verduras tienen descuentos imperdibles, así que para que aproveches re decimos qué productos están baratos hoy.
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Frutas y verduras con descuento en Walmart
- Penca de plátano Chiapas: 16.00 pesos
- Manzana Gala: 40.00 pesos el kilo
- Manzana red Delicious: 40.00 pesos el kilo
- Champiñones: 89.00 pesos el kilo
- Zanahoria baby: 33.00 pesos la bolsa con 340 gramos
- Jitomate saladet: 15.00 pesos
- Toronja: 29.00 pesos el kilo
- Limón: 25.00 pesos el kilo
- Sandía roja: 21.00 pesos el kilo
- Papaya maradol: 40.00 pesos el kilo
- Chile jalapeño: 20.00 pesos el kilo
- Melón chino: 34.00 pesos el kilo
- Aguacate: 59.00 pesos el kilo
- Tuna blanca: 49.00 pesos el kilo
- Durazno amarillo: 74.00 pesos el kilo
- Nectarina amarilla: 74.00 pesos el kilo
- Nectarina blanca: 94.00 pesos el kilo
- Melón dino: 45.00 pesos el kilo
- Cebolla: 45.00 pesos el kilo
¿Qué carnes y mariscos tienen descuento?
Mientras que las carnes, mariscos y pollo que tienen descuento son:
- Filete de salmón chileno con piel: 399. oo pesos el kilo
- Camarón coctelero: 185.00 pesos la charola con 500 gramos
- Barrita de surimi: 126.00 pesos el kilo
- Carne de res para hamburguesa SuKarne: 99.00 pesos las 9 piezas
- Filete de tilapia sin piel congelado: 59.00 pesos los 500 gramos
- Medallones de atún premium aleta amarilla: 215.00 pesos los 680 gramos
- Filete basa oriental blanco: 87.00 pesos los 800 gramos
- Filete basa oriental rojo: 75.00 pesos la charola con 800 gramos
- Nugeets de pollo empanizados congelado: 50.00 pesos la charola con 500 gramos
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