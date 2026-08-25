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Lista de frutas, verduras y carnes con descuento por el Martes de Frescura de Walmart

Para que armes tu super sin gastar de más, en Walmart hay ofertas en frutas, verduras, carnes y mariscos por el Martes de Frescura; te compartimos la lista de productos con descuento.

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Escrito por: Itandehui Cervantes

Si quieres armar tu super y ahorrar dinero, en Walmart por el Martes de Frescura las frutas y verduras tienen descuentos imperdibles, así que para que aproveches re decimos qué productos están baratos hoy.

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Frutas y verduras con descuento en Walmart

  • Penca de plátano Chiapas: 16.00 pesos
  • Manzana Gala: 40.00 pesos el kilo
  • Manzana red Delicious: 40.00 pesos el kilo
  • Champiñones: 89.00 pesos el kilo
  • Zanahoria baby: 33.00 pesos la bolsa con 340 gramos
  • Jitomate saladet: 15.00 pesos
  • Toronja: 29.00 pesos el kilo
  • Limón: 25.00 pesos el kilo
  • Sandía roja: 21.00 pesos el kilo
  • Papaya maradol: 40.00 pesos el kilo
  • Chile jalapeño: 20.00 pesos el kilo
  • Melón chino: 34.00 pesos el kilo
  • Aguacate: 59.00 pesos el kilo
  • Tuna blanca: 49.00 pesos el kilo
  • Durazno amarillo: 74.00 pesos el kilo
  • Nectarina amarilla: 74.00 pesos el kilo
  • Nectarina blanca: 94.00 pesos el kilo
  • Melón dino: 45.00 pesos el kilo
  • Cebolla: 45.00 pesos el kilo

¿Qué carnes y mariscos tienen descuento?

Mientras que las carnes, mariscos y pollo que tienen descuento son:

  • Filete de salmón chileno con piel: 399. oo pesos el kilo
  • Camarón coctelero: 185.00 pesos la charola con 500 gramos
  • Barrita de surimi: 126.00 pesos el kilo
  • Carne de res para hamburguesa SuKarne: 99.00 pesos las 9 piezas
  • Filete de tilapia sin piel congelado: 59.00 pesos los 500 gramos
  • Medallones de atún premium aleta amarilla: 215.00 pesos los 680 gramos
  • Filete basa oriental blanco: 87.00 pesos los 800 gramos
  • Filete basa oriental rojo: 75.00 pesos la charola con 800 gramos
  • Nugeets de pollo empanizados congelado: 50.00 pesos la charola con 500 gramos

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