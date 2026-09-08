Marina alista desfile militar del 16 de septiembre: Drones, Inteligencia Artificial y más de 3 mil efectivos

La tecnología tendrá un papel protagonista en el desfile militar del 16 de septiembre de 2026 en México. La Secretaría de Marina (Semar) realizó en el Autódromo Hermanos Rodríguez uno de los ensayos del contingente que participará en la conmemoración del 216 aniversario de la Independencia de México.
De acuerdo con la información, 3 mil 156 elementos navales, 30% de ellos mujeres, participaron en la práctica. El contingente recorrerá la ruta que parte del Zócalo de la Ciudad de México y incluirá en las inmediaciones del Auditorio Nacional.
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Desfile Militar 2026: ¿Qué tecnología mostró la Marina en su ensayo?
Uno de los atractivos será la presentación, por primera vez, de vehículos aéreos no tripulados desarrollados por el Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Armada de Mexico.
También se exhibirán sistemas autónomos con herramientas de Inteligencia Artificial, un dron de largo alcance, además de un vehículo autónomo de superficie destinado a labores de reconocimiento.
El despliegue incluirá además 79 vehículos, 20 unidades temáticas, siete embarcaciones, 20 binomios caninos y ocho aeronaves, de acuerdo con la información difundida.
¿Qué más podrá ver el público en el Desfile Militar 2026 por el Día de la Independencia de México?
El desfile incluirá escuelas navales, Fuerzas Especiales personales de sanidad, bandas de guerra y música, operaciones navales y aviación naval, esta última en el Marco de su centenario.
Los elementos caninos también tendrán participación y mostrarán capacidades relacionadas con la detección de narcóticos y explosivos, además de tareas de apoyo a la población.
El desfile del 16 de septiembre volverá así a combinar tradición, disciplina militar y nuevas tecnologías; ¿estamos ante una nueva generación de desfiles donde la Inteligencia Artificial y los sistemas autónomos serán tan protagonistas como los contingentes humanos?
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