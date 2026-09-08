Marina alista desfile militar del 16 de septiembre: Drones, Inteligencia Artificial y más de 3 mil efectivos

La tecnología tendrá un papel protagonista en el desfile militar del 16 de septiembre de 2026 en México. La Secretaría de Marina (Semar) realizó en el Autódromo Hermanos Rodríguez uno de los ensayos del contingente que participará en la conmemoración del 216 aniversario de la Independencia de México.

La instrucción militar de orden cerrado fortalece en mujeres y hombres la disciplina, el respeto a la jerarquía, el compromiso con la institución y el trabajo en equipo, principios que permiten actuar coordinadamente para cumplir una misión en común.



En la Fuerza Naval del… pic.twitter.com/5RYChjzr2h — SEMAR México (@SEMAR_mx) September 8, 2026

De acuerdo con la información, 3 mil 156 elementos navales, 30% de ellos mujeres, participaron en la práctica. El contingente recorrerá la ruta que parte del Zócalo de la Ciudad de México y incluirá en las inmediaciones del Auditorio Nacional.

🇲🇽 ¿Cómo van los preparativos para el Desfile Cívico Militar 2026?



El teniente coronel de Infantería del Estado Mayor Paracaidista, Marcelo Rodolfo Naranjo Romero, habla de las novedades de este año.



🎖️ El desfile conmemorará los 80 años de la Brigada de Fuerzas Paracaidistas y… pic.twitter.com/7osMZgjVey — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 5, 2026

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Desfile Militar 2026: ¿Qué tecnología mostró la Marina en su ensayo?

Uno de los atractivos será la presentación, por primera vez, de vehículos aéreos no tripulados desarrollados por el Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Armada de Mexico.

Drones, IA y más de 3 mil marinos: así será el desfile militar del 16 de septiembre El desfile militar cambia: Marina mostrará drones, vehículos autónomos e inteligencia artificial. (Arlette Lopez/Getty Images)

También se exhibirán sistemas autónomos con herramientas de Inteligencia Artificial, un dron de largo alcance, además de un vehículo autónomo de superficie destinado a labores de reconocimiento.

El despliegue incluirá además 79 vehículos, 20 unidades temáticas, siete embarcaciones, 20 binomios caninos y ocho aeronaves, de acuerdo con la información difundida.

¡Solo faltan 8 días para el Desfile Cívico-Militar 2026!



El Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional estamos preparados para demostrar la gallardía, patriotismo y alto grado de adiestramiento en los diferentes contingentes, que participarán en la conmemoración del 216… pic.twitter.com/AJnL0X7c8T — @Defensamx (@Defensamx1) September 8, 2026





¿Qué más podrá ver el público en el Desfile Militar 2026 por el Día de la Independencia de México?

El desfile incluirá escuelas navales, Fuerzas Especiales personales de sanidad, bandas de guerra y música, operaciones navales y aviación naval, esta última en el Marco de su centenario.

Los elementos caninos también tendrán participación y mostrarán capacidades relacionadas con la detección de narcóticos y explosivos, además de tareas de apoyo a la población.

El desfile del 16 de septiembre volverá así a combinar tradición, disciplina militar y nuevas tecnologías; ¿estamos ante una nueva generación de desfiles donde la Inteligencia Artificial y los sistemas autónomos serán tan protagonistas como los contingentes humanos?

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