Esto costarían las fresas tras anuncio de posibles aranceles; dile adiós a las fresas con crema

El Departamento de Comercio de Estados Unidos (DOC) anunció la determinación preliminar de aplicar aranceles a la fresa nacional en invierno lo que ha alertado al sector agropecuario, te decimos de cuánto sería el impuesto y cuánto subiría el precio promedio del kilo.

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DOC prevé imponer aranceles a fresas

De acuerdo con el DOC se contempla un arancel de entre 3.37 y 5.28% y el promedio estimado sería de 3.83%. Esto luego de que productores de fresa en Florida señalaron que la fruta mexicana ingresaba a su mercado nacional a precios por debajo de su valor justo.

Ante ello, el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) rechazó la postura y advirtió que la situación podría convertirse en un precedente negativo para el comercio agroalimentario.

¿Cuánto costaría el kilo de fresa con los aranceles?

El precio promedio del kilo de fresa es de 60 pesos y si se le aplica el arancel de 4.83% aumentaría 2.89 pesos, así que el kilo se vendería en 62.89 pesos.

De acuerdo con datos de Agricultura, México exportó alrededor de 263 mil toneladas de fresa a Estados Unidos generando un valor de mil millones de dólares. El 90% de la producción de esta frutilla se comercializa en mercados internacionales y el 10% restante abastece el mercado regional y nacional.

Baja California lidera en las cosechas agrícolas Otoño-Invierno con una recolección de fruto en mil 592 hectáreas y se estima que las siembras de este ciclo sigan incrementando pues la superficie programada para esta temporada es de 3 mil 659 hectáreas.

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