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Luna de Cosecha, tres lluvias de meteoros y más, los fenómenos más impresionantes en septiembre

Aunque la Luna será la protagonista de los más destacados fenómenos astronómicos de septiembre habrá otros eventos imperdibles.

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3 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

Como cada mes el cielo nos deleitará con sorprendentes fenómenos astronómicos y en septiembre podremos observar la Luna de Cosecha, Venus en su máximo brillo y tres lluvias de meteoros, te compartimos el calendario completo para que no te pierdas ninguno.

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¿Qué fenómenos astronómicos habrá en septiembre?

Este es el calendario completo de los eventos astronómicos que habrá durante septiembre 2026:

  • 1 de septiembre: Pico de las Aurígidas
  • 2 de septiembre: Venus cerca de Espiga
  • 3 de septiembre: Luna cerca de las Pléyades y de Urano
  • 4 de septiembre: Cuarto menguante
  • 6 de septiembre: Luna cerca de Marte
  • 7 de septiembre: Luna cerca de Pólux
  • 8 de septiembre: Luna cerca del Pesebre y Ocultación lunar de Júpiter
  • 9 de septiembre: Pico de las Épsilon de septiembre
  • 10 de septiembre: Urano retrógrado
  • 11 de septiembre: Luna nueva
  • 12 de septiembre: Luna cerca de Mercurio
  • 13 de septiembre: Luna cerca de Espiga y Pico de las Líncidas de septiembre
  • 14 de septiembre: Ocultación lunar de Venus
  • 17 de septiembre: Luna cerca de Antares y Marte cerca de Pólux
  • 18 de septiembre: Cuarto creciente
  • 20 de septiembre: Luna se alinea con Altair y Deneb
  • 21 de septiembre: Cometa 169P/NEAT en el perihelio y Luna cerca de Plutón
  • 22 de septiembre: Venus alcanza su máximo brillo
  • 23 de septiembre: Equinoccio de septiembre, Mercurio cerca de Espiga y Neptuno en posición
  • 26 de septiembre: Mercurio cerca de Espiga, Neptuno en posición y Luna de Cosecha
  • 27 de septiembre: Luna cerca de Saturno
  • 30 de septiembre: Luna cerca de las Pléyades

Algunos de los fenómenos más destacados son la ocultación lunar de Júpiter, la ocultación lunar de Venus, la alineación de la Luna con Altair y Deneb, Venus en su máximo brillo y la Luna de Cosecha.

Fases lunares en septiembre

El 4 de septiembre la Luna estará en cuarto menguante y se podrá observar por la mañana, con telescopio se observarán detalles de la superficie lunar.

Para el 11 de septiembre será Luna nueva y aunque no será visible se podrán observar las estrellas.

El cuarto creciente será el 18 de septiembre y la mejor hora para observar la Luna será por la tarde y al principio de la noche.

Finalmente el 26 de septiembre se podrá observar la Luna llena que saldrá alrededor de la puesta del Sol y permanecerá visible hasta el amanecer.

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