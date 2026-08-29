Como cada mes el cielo nos deleitará con sorprendentes fenómenos astronómicos y en septiembre podremos observar la Luna de Cosecha, Venus en su máximo brillo y tres lluvias de meteoros, te compartimos el calendario completo para que no te pierdas ninguno.
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¿Qué fenómenos astronómicos habrá en septiembre?
Este es el calendario completo de los eventos astronómicos que habrá durante septiembre 2026:
- 1 de septiembre: Pico de las Aurígidas
- 2 de septiembre: Venus cerca de Espiga
- 3 de septiembre: Luna cerca de las Pléyades y de Urano
- 4 de septiembre: Cuarto menguante
- 6 de septiembre: Luna cerca de Marte
- 7 de septiembre: Luna cerca de Pólux
- 8 de septiembre: Luna cerca del Pesebre y Ocultación lunar de Júpiter
- 9 de septiembre: Pico de las Épsilon de septiembre
- 10 de septiembre: Urano retrógrado
- 11 de septiembre: Luna nueva
- 12 de septiembre: Luna cerca de Mercurio
- 13 de septiembre: Luna cerca de Espiga y Pico de las Líncidas de septiembre
- 14 de septiembre: Ocultación lunar de Venus
- 17 de septiembre: Luna cerca de Antares y Marte cerca de Pólux
- 18 de septiembre: Cuarto creciente
- 20 de septiembre: Luna se alinea con Altair y Deneb
- 21 de septiembre: Cometa 169P/NEAT en el perihelio y Luna cerca de Plutón
- 22 de septiembre: Venus alcanza su máximo brillo
- 23 de septiembre: Equinoccio de septiembre, Mercurio cerca de Espiga y Neptuno en posición
- 26 de septiembre: Mercurio cerca de Espiga, Neptuno en posición y Luna de Cosecha
- 27 de septiembre: Luna cerca de Saturno
- 30 de septiembre: Luna cerca de las Pléyades
Algunos de los fenómenos más destacados son la ocultación lunar de Júpiter, la ocultación lunar de Venus, la alineación de la Luna con Altair y Deneb, Venus en su máximo brillo y la Luna de Cosecha.
Fases lunares en septiembre
El 4 de septiembre la Luna estará en cuarto menguante y se podrá observar por la mañana, con telescopio se observarán detalles de la superficie lunar.
Para el 11 de septiembre será Luna nueva y aunque no será visible se podrán observar las estrellas.
El cuarto creciente será el 18 de septiembre y la mejor hora para observar la Luna será por la tarde y al principio de la noche.
Finalmente el 26 de septiembre se podrá observar la Luna llena que saldrá alrededor de la puesta del Sol y permanecerá visible hasta el amanecer.
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