Tragedia en Tultitlán, Edomex: Seis personas murieron al quedar atrapadas en una combi

Una fuerte tragedia se vivió en el transporte público de Tultitlán, Estado de México (Edomex), durante la noche del domingo 6 de septiembre y las primeras horas de este lunes, luego de que seis personas murieron dentro de una combi que se quedó varada por las fuertes lluvias.

Las primeras investigaciones apuntan que los fallecimientos se debieron a una intoxicación por gas dentro de la unidad, esto gracias a que tres personas salieron caminando y fueron atendidas por elementos médicos tras desvanecerse.

‼️6 PERSONAS PIERDEN LA VIDA INTOXICADAS EN UNA URVAN DE TRANSPORTE PÚBLICO‼️



Tras la intensas lluvias de anoche en el Estado de México, seis personas murieron dentro de una unidad de transporte público que quedó atrapada por una inundación frente a la estación Cueyamil del Tren… pic.twitter.com/OTlljXAgtA — Vigía Hidalgo (@VigiaHidalgo) September 7, 2026

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¿Qué pasó en Tultitlán, Edomex, la noche del domingo 6 de septiembre?

El incidente ocurrió mientras llovía fuerte en la zona y una unidad de la ruta 30 que sale de Indios Verdes, en la Ciudad de México (CDMX), rumbo a algunos puntos del Edomex, se encontraba realizando un servicio privado; sin embargo, cayó en un bache y no pudo seguir avanzando.

Las autoridades, encabezadas por el Ministerio Público de la entidad, investigan si durante los intentos de salir del bache se rompió el tanque de gas o era una afectación que ya tenía la unidad antes del diluvio que se vivió en el Valle de México.

Es importante mencionar que, hasta el momento, no se han revelado las identidades de las seis personas fallecidas, pero se sabe que fueron dos mujeres y cuatro hombres.

Permanece advertencia naranja por lluvias en Edomex hoy 7 de septiembre

Alertas Tempranas para Fenómenos Meteorológicos de México informan que se mantiene la advertencia naranja por fuertes lluvias en el Edomex, luego de que se viviera una madrugada con precipitaciones e inundaciones en varios municipios como Tultitlán y Tlalnepantla.

Y es que este ambiente dejó varados a varios automóviles y que durante las primeras horas de este lunes pudieron salir de avenidas como Periférico Norte.

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