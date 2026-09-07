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Adiós tormenta “Marie”: Monzón mexicano y onda tropical 37 seguirán con alerta de lluvia hoy 7 de septiembre

El monzón mexicano y la onda tropical 37 fortalecerán las lluvias en la mayor parte del país; algunos estados viven con ola de calor

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2 minutos lectura
Escrito por: Ximena Ochoa

Las lluvias no paran en México y este lunes 7 de septiembre se prevé que continúen en la mayor parte del país, específicamente en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Sinaloa, pese a que la tormenta tropical Marie sigue alejándose de las costas nacionales del océano Pacífico.

De acuerdo al pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las precipitaciones seguirán gracias a la presencia del monzón mexicano, así como del ingreso de la onda tropical 37, canales de baja presión, circulaciones ciclónicas y vaguadas en nivel medio.

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¿Dónde lloverá en México hoy 7 de septiembre?

Específicamente, los estados que vivirán las lluvias este lunes son:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas

  • Baja California Sur
  • Sonora
  • Sinaloa
  • Chihuahua

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes

  • Durango
  • Zacatecas
  • Aguascalientes
  • Nayarit
  • Jalisco
  • Colima
  • Hidalgo
  • Morelos
  • Guerrero
  • Puebla
  • Veracruz
  • Oaxaca
  • Chiapas

Chubascos con lluvias puntuales fuertes

  • Baja California
  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • Estado de México (Edomex)
  • Ciudad de México (CDMX)
  • Tlaxcala
  • Tabasco
  • Yucarán
  • Quintana Roo

Intervalos con chubascos

  • Campeche

¿Cuáles son los estados que seguirán viviendo con ola de calor?

Las lluvias no son toda la realidad del país durante estos primeros días de septiembre, ya que las autoridades puntualizaron que algunas entidades viven con ola de calor:

  • Sinaloa
  • Nuevo León
  • Tamaulipas

Existen otros estados que tendrán temperaturas máximas de 40 a 45ºC como Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Mientras que temperaturas de 30 a 35ºC estarán Michoacán, Zacatecas, Aguascalientes, Hidalgo, Edomex y Querétaro.

Finalmente, se esperan temperaturas mínimas de 0 a 5ºC en las zonas serranas de Chihuahua, Durango, Edomex, Tlaxcala y Puebla.

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