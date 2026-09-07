Las lluvias no paran en México y este lunes 7 de septiembre se prevé que continúen en la mayor parte del país, específicamente en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Sinaloa, pese a que la tormenta tropical Marie sigue alejándose de las costas nacionales del océano Pacífico.

De acuerdo al pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las precipitaciones seguirán gracias a la presencia del monzón mexicano, así como del ingreso de la onda tropical 37, canales de baja presión, circulaciones ciclónicas y vaguadas en nivel medio.

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¿Dónde lloverá en México hoy 7 de septiembre?

Específicamente, los estados que vivirán las lluvias este lunes son:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas

Baja California Sur

Sonora

Sinaloa

Chihuahua

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes

Durango

Zacatecas

Aguascalientes

Nayarit

Jalisco

Colima

Hidalgo

Morelos

Guerrero

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Chubascos con lluvias puntuales fuertes

Baja California

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Estado de México (Edomex)

Ciudad de México (CDMX)

Tlaxcala

Tabasco

Yucarán

Quintana Roo

Intervalos con chubascos

Campeche

¿Cuáles son los estados que seguirán viviendo con ola de calor?

Las lluvias no son toda la realidad del país durante estos primeros días de septiembre, ya que las autoridades puntualizaron que algunas entidades viven con ola de calor:

Sinaloa

Nuevo León

Tamaulipas

Existen otros estados que tendrán temperaturas máximas de 40 a 45ºC como Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Mientras que temperaturas de 30 a 35ºC estarán Michoacán, Zacatecas, Aguascalientes, Hidalgo, Edomex y Querétaro.

Finalmente, se esperan temperaturas mínimas de 0 a 5ºC en las zonas serranas de Chihuahua, Durango, Edomex, Tlaxcala y Puebla.

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