Autos en CDMX y Edomex que tienen que descansar y quedarse en casa por el Hoy No Circula

Comienza la segunda semana de septiembre y hoy lunes no todos los autos podrán transitar por la Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex) debido al Hoy No Circula .

Los conductores que se pasen de listos y no respeten las reglas de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) serán multados por personal de tránsito y el pago no es nada barato.

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¿Para qué autos aplica el Hoy No Circula?

El Hoy No Circula aplica para los autos con engomado amarillo, terminación de placas 5 y 6, hologramas 1 y 2. Quedan exentos los vehículos con hologramas 00 y 0, eléctricos e híbridos.

Para el martes 8 de septiembre, el Hoy No Circula aplicará para los vehículos con engomado rosa, terminación de placas 7 y 8, holograma 1 y 2.

🌞¡Buen día!

El #HoyNoCircula de este lunes 7 de septiembre en la #ZMVM es para los vehículos con #EngomadoAmarillo y terminación de placas 5 y 6, holograma 1 y 2.

𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/Sni05ew2vB — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) September 7, 2026

¿Qué pasa si te multan en CDMX o Edomex por no respetar el Hoy No Circula?

Si te detiene personal de tránsito te dará una multa que va de los 2 mil 346 hasta los 3 mil 519 pesos. En caso de no colaborar tu auto será llevado al corralón y tendrás que pagar tanto el costo de arrastre de grúa como el almacenaje por día.

En caso de que tu auto sea foráneo o no estás en el lugar de la infracción te pueden retener la placa como garantía o retirarte la tarjeta de circulación.

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