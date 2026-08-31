Fechas de pagos de la Pensión Bienestar correspondiente a septiembre-octubre

¡Atención abuelitos! Ya se pueden ir preparando para dar el Grito de Independencia con un buen pozole, ya que la Secretaría de Bienestar reveló el calendario de pagos para la Pensión dirigida a cinco grupos.

El pago de la Pensión Bienestar es correspondiente al depósito del bimestre septiembre-octubre y comenzará a depositarse el martes 1 de septiembre.

🔴 CALENDARIO DE PAGO



Del 1º al 25 de septiembre se realizará el depósito del bimestre septiembre - octubre de las #PensionesBienestar y #ProgramasBienestar pic.twitter.com/5xv31Jnju4 — Bienestar (@bienestarmx) August 31, 2026

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¿Cuándo serán los pagos de la Pensión Bienestar?

Martes 1 de septiembre: A

Miércoles 2 de septiembre: B

Jueves 3 de septiembre: c

Viernes 4 de septiembre: C

Lunes 7 de septiembre: D, E, F

Martes 8 de septiembre: G

Miércoles 9 de septiembre: G

Jueves 10 de septiembre: H, I, J, K

Lunes 14 de setiembre: M

Martes 15 de septiembre: M

Jueves 17 de septiembre: N, Ñ, O

Viernes 18 de septiembre: P, Q

Lunes 21 de septiembre: R

Martes 22 de septiembre: R

Miércoles 23 de septiembre: S

Jueves 24 de septiembre: T, U, V

Viernes 25 de septiembre: w, x, Y y Z

¿Qué beneficiarios recibirán la Pensión Bienestar?

Los beneficiarios que recibirán la Pensión de Bienestar son aquellos que pertenecen a los grupos:

Pensión de Adultos Mayores Pensión Mujeres Bienestar Pensión Personas con Discapacidad Programa Madres Trabajadoras Sembrando Vida

¿Cuál es el monto que recibirán lo beneficiarios de la Pensión Bienestar?

Los montos económicos que recibirán los beneficiarios de la Pensión Bienestar son variados y son los siguientes:

Pensión para adultos mayores: 6 mil 400 pesos

Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos

Madres Trabajadoras: Mil 650 pesos

Sembrando Vida: 6 mil 450 pesos

Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos

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