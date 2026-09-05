“Un golpe enorme”: la ONU alerta por El Niño 2026 y el SMN explica qué podría pasar en México

El fenómeno de El Niño ya está firmemente establecido y se intensificará hasta convertirse en un episodio muy fuerte en los próximos meses, advirtió la Organización Meteorológica Mundial (OMM) en un informe publicado el 3 de septiembre de 2026. Los pronósticos de la organización muestran una probabilidad cercana al 100% de que el fenómeno persista hasta febrero de 2027, un nivel de certeza que calificó como sin precedentes en sus actualizaciones.

Según el organismo internacional, las aguas excepcionalmente cálidas del Pacífico tropical repercuten en el clima y podrían provocar cambios en las precipitaciones y las temperaturas, aunque de manera diferente en diferentes regiones. Tiempo atrás, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) de México advirtió cómo este fenómeno podría impactar en el país.

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¿Qué advirtió la ONU sobre El Niño 2026?

El organismo especializado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) informó que El Niño ya está establecido y podría intensificarse en los próximos meses, con altísimas probabilidades de extenderse hasta febrero de 2027. La entidad explicó que “las aguas excepcionalmente cálidas del Pacífico tropical están alimentando el fenómeno”.

“Un episodio de esta magnitud puede provocar cambios importantes en los patrones de precipitaciones y temperaturas y en la circulación atmosférica, con consecuencias potenciales para la agricultura, la salud, la energía, los recursos hídricos y la gestión de desastres”, detalló la ONU en un comunicado.

La secretaria general de la OMM, Celeste Saulo, advirtió que el fenómeno tiene potencial para asestar “un golpe enorme” a comunidades y economías de todo el mundo. “Ya estamos viendo perturbaciones y devastación causadas por sequías e inundaciones y esperamos que estos impactos aumenten a medida que El Niño se intensifique”, reconoció.

La organización meteorológica aclaró que El Niño es un fenómeno climático natural producido por un aumento en las temperaturas superficiales del Océano Pacífico tropical y que actualmente se produce en un contexto de un mar más cálido debido al calentamiento global.

Además, la entidad indicó que “la intensidad de El Niño no determina por sí sola la gravedad de sus consecuencias en un país determinado. Los efectos cambian según la ubicación y la época del año y pueden verse reforzados, debilitados o modificados por otros factores climáticos”.

¿Qué podría pasar en México, según el Servicio Meteorológico Nacional?

Un comunicado de junio de 2026 del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), ya había anticipado el avance del fenómeno en México. En ese momento, el organismo explicó que en México los efectos de El Niño sobre la temperatura dependen de la época del año.

El SMN añadió en su comunicado que El Niño incrementa las lluvias en el noroeste, noreste y la Península de Yucatán y la ocurrencia de frentes fríos cuando tiene lugar en la temporada invernal, además de favorecer temperaturas por debajo del promedio en gran parte del centro y norte del país.

En cambio, durante la primavera y el verano puede propiciar anomalías cálidas y déficit de humedad, “condiciones que impactan directamente en la ocurrencia y severidad de incendios forestales”, sostuvo el SMN.

El organismo también señaló que El Niño aumenta la probabilidad de que la “Canícula” extienda su señal, lo que se traduce en un periodo prolongado de disminución de lluvia. Sumado a eso, favorece una mayor actividad de ciclones tropicales en el Pacífico y una menor cantidad de estos sistemas en el Golfo de México y el mar Caribe.

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