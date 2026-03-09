Los climatólogos no ocultan su preocupación: el calentamiento global casi duplicó su velocidad en solo 10 años

El ritmo al que se está calentando el planeta se ha acelerado de forma notable en la última década, según un nuevo estudio publicado en la revista científica Geophysical Research Letters. Los investigadores sostienen que la velocidad del calentamiento global casi se ha duplicado en comparación con la registrada en la década de 1970, lo que ha encendido alarmas entre especialistas del clima que analizan los cambios en la temperatura del planeta.

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El calentamiento global se acelera más de lo esperado

De acuerdo con el análisis realizado por el climatólogo Stefan Rahmstorf y el estadístico Grant Foster, el calentamiento global estaría avanzando actualmente a una velocidad aproximada de 0.35 °C por década.

Para dimensionar el cambio, algunos estudios previos estimaban que en los años setenta el incremento era cercano a 0.20 °C por década, mientras que cálculos recientes situaban la cifra en alrededor de 0.27 °C por década.

El estudio analizó cinco de los conjuntos de datos de temperatura global más utilizados en el mundo, incluido uno elaborado por la NASA, y aplicó un método estadístico que busca eliminar el impacto de fenómenos naturales que alteran temporalmente el clima.

Entre los factores naturales considerados en el análisis se encuentran:



Eventos volcánicos que afectan la temperatura global

Variaciones naturales del clima

Fenómenos oceánicos como El Niño

Incluso después de retirar estos efectos, los científicos observaron que la tendencia de calentamiento sigue mostrando una clara aceleración.

Las altas temperaturas seguirán afectando en Sinaloa. |Foto: Archivo

Cambios en la contaminación también influyen en el calentamiento global

Los investigadores explican que uno de los factores que podrían haber acelerado el calentamiento es la reducción de partículas contaminantes en la atmósfera, especialmente después de la implementación de nuevas regulaciones para el combustible del transporte marítimo internacional.

Estas partículas, conocidas como aerosoles, reflejan parte de la luz solar hacia el espacio y ayudan a formar nubes que pueden enfriar temporalmente el planeta. Al disminuir su presencia en la atmósfera, parte del calentamiento que estaba “oculto” ahora se vuelve más evidente.

El aumento de la temperatura global está directamente relacionado con la quema de combustibles fósiles, que libera gases de efecto invernadero capaces de atrapar el calor en la atmósfera.

Según el estudio, el planeta podría superar de forma permanente el límite de 1.5 °C de calentamiento establecido por el Acuerdo de París antes del año 2030 si las emisiones no se reducen con rapidez.

Algunas regiones del mundo se calientan aún más rápido

Otra investigación reciente sugiere que la aceleración del calentamiento podría ser más intensa en ciertas zonas del planeta. Un estudio encabezado por la climatóloga Claudie Beaulieu, de la University of California, Santa Cruz, analizó diferentes regiones utilizando varios registros globales de temperatura.

Aunque el estudio no pudo confirmar una aceleración uniforme a nivel global, sí detectó “puntos calientes” de calentamiento acelerado, entre ellos:



El sureste de China

El sureste de México

Los científicos señalan que estos resultados podrían estar relacionados con políticas de reducción de contaminación en algunas regiones. Al disminuir la cantidad de aerosoles que antes bloqueaban parte del calor solar, el calentamiento podría hacerse más visible.

Mientras tanto, los expertos advierten que el cambio climático ya está intensificando fenómenos extremos como tormentas, sequías e inundaciones. En 2025, millones de personas fueron desplazadas en todo el mundo por eventos climáticos severos, según datos de World Weather Attribution, un grupo internacional que estudia la influencia del calentamiento global en desastres naturales.

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